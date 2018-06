Японские автоконцерны теряют миллиарды долларов

Потери прибыли семи крупнейших автопроизводителей Японии за этот финансовый год из-за растущего курса иены составят 810 миллиардов иен (более 10 миллиардов долларов), сообщила телекомпания NHK.

Рекордно высокий за последние 15 лет курс японской валюты приводит к потерям прибыли от экспорта при пересчете ее в национальную валюту, а также становится причиной роста цен на товары, произведенные в Японии, при их поставках за рубеж.

По итогам первого полугодия текущего финансового года семь крупнейших автопроизводителей страны - Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors, Mazda Motor Corporation, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd. - были вынуждены изменить прогноз курса валют, заложенный в расчеты компаний, с уровня около 90 иен за доллар до 84-85 иен за доллар.

В результате прогнозируемая прибыль компаний сократится у Toyota - на 320 миллиардов иен (4 миллиарда долларов), у Nissan - на 185 миллиардов иен (2,3 миллиарда долларов), у Honda - на 162 миллиарда иен (около 2 миллиардов долларов).

Среди японских автоконцернов укрепляется тенденция закупать детали за границей и увеличивать производство на зарубежных заводах своих компаний.

Однако, как отмечают автопроизводители, если иена продолжит укрепляться и впредь, это вынудит их перевести производство из Японии за пределы страны. Вернуть его обратно будет непросто, считают представители автоиндустрии.

Для экономики Японии это обернется рядом серьезных проблем - сокращением большого числа рабочих мест, ростом безработицы, снижением поступлений от налогов и другими негативными последствиями.