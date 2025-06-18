Аналитики отмечают, что страны ОПЕК+ могут легко заместить иранскую нефть на рынке.

Цены на нефть в среду, 18 июня, снова выросли на фоне опасений, что ирано-израильский конфликт может нарушить поставки "черного золота", и в ожидании решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 26 центов до 76,71 доллара за баррель. Во время торгов котировки европейского нефтяного эталона превышали 77 долларов.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 35 центов до 75,19 доллара за баррель.

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Аналитики отмечают, что рынок в основном обеспокоен потенциальными перебоями с поставками нефти через Ормузский пролив, по которому транспортируется пятая часть нефти.

Они напоминают, что Иран - третий по величине производитель в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЭК), который добывает около 3,3 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, но свободные мощности, которые имеют страны ОПЭК и их союзники, могут легко покрыть этот объем.

Эксперты Fitch объясняют, что в ценах на нефть будут учитываться геополитические риски. Они ожидают, что премия за риск будет удерживаться на уровне от 5 до 10 долларов за баррель.

Рынки также ожидают второй день дискуссий в Федеральной резервной системе США 18 июня. Аналитики рассчитывают, что центральный банк оставит базовую процентную ставку овернайт (межбанковский кредит, который предоставляется до следующего рабочего дня) в диапазоне 4,25%-4,50%.

Вместе с тем, конфликт на Ближнем Востоке и риск замедления глобального роста могут подтолкнуть ФРС к потенциальному снижению ставок на 0,25% уже в июле, считает рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

"Ситуация на Ближнем Востоке может стать катализатором для того, чтобы ФРС заняла более "голубиную" позицию (стратегия снижения процентных ставок, что потенциально упрощает доступность кредитования и, как правило, стимулирует экономический рост, - УНИАН), как это было после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года", - пояснил Сикамор.

Война на Ближнем Востоке - что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть выросли 17 июня из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может обостриться.

К тому же президент США Дональд Трамп заявил об установлении "полного и тотального" контроля над небом Ирана и пригрозил верховному лидеру страны Али Хаменеи, назвав его "легкой мишенью".

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