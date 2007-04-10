На Майдане стоят люди, протестующие против узурпации власти народом?

Наступила весна. Набухают почки. Распускаются депутаты... А друзья и знакомые непрерывно звонят и просят объяснить понятным языком, что происходит.

Друзья, случилось то, что рано или поздно должно было произойти: под Верховной Радой взорвалась бомба, заложенная еще во время Оранжевой революции. Тогда, 8 декабря 2004 года, пакетным голосованием было принято два закона. Один – о внесении изменений в избирательное законодательство. Второй – о внесении изменений в Конституцию. Другими словами, была заключена сделка: мы вам – относительно честные выборы, без массовых фальсификаций, выявленных Верховным Судом, а вы нам – изменения в Конституцию ("политреформу"), которая лишит новоизбранного Президента власти и передаст ее вместе с парламентом на откуп политическим партиям. По большому счету, политреформа включает два элемента: переход Кабмина (и всей исполнительной власти) под контроль Верховной Рады; выборы депутатов только по партийным спискам.

Политреформа стала царским подарком для наших, извините за выражение, политических партий. Извините за выражение, потому что слово «политик» в нашей стране – это синоним слова «бизнесмен», а то, что мы называем «партиями», – это лоббистские группировки и бизнес-проекты. И путь в политику для всех желающих теперь только один – через партийную кассу. Толщина кошелька, а отнюдь не какие-то там моральные качества и политические убеждения, являются решающим фактором при кастинге кандидатов в депутаты. По информации прессы, стоимость проходного места в списке крупнейших партий достигала десятков миллионов долларов. Люди искали, где подешевле, а потому случались и казусы: в списки кандидатов нередко попадали лица, исповедующие взгляды, диаметрально противоположные взглядам «своей» партии или блока. Но это никого не волновало: деньги не пахнут.

Итоги выборов весной 2006 года более-менее реально отразили расстановку сил в стране: с незначительным перевесом победили три партии, которые год назад поддерживали кандидатуру Ющенко на пост Президента. Такая ситуация гарантировала определенную стабильность и отсутствие кардинальных изменений курса страны: преодоление президентского вето или внесение изменений в Конституцию возможно только на основе консенсуса всех крупнейших политических сил. Однако, вследствие коррупционного способа формирования партийных списков, значительную часть депутатов составили бизнесмены от политики, для которых депутатский мандат – не более чем многомиллионный инвестиционный проект. Не сдерживаемые партийной дисциплиной, политическими убеждениями и императивным мандатом, они быстренько начали "решать свои проблемы", имеющие мало общего с предвыборными обещаниями и программой их политических сил.

Это привело ко второй волне коррупции, на этот раз внутри парламента. Начались переходы депутатов, избранных по партийным спискам, между фракциями. Ни один из таких переходов не был мотивирован идеологическими причинами, зато сопровождался кулуарными комментариями о том, сколько стоило парламентскому большинству очередное «приобретение». В соответствии с логикой политреформы и буквой Конституции, переход депутата, избранного по партийному списку, в другую фракцию невозможен. В конце концов, избиратель голосовал не за конкретную персоналию, а за предвыборную программу, и депутат обязан либо исполнять ее, либо сложить свои полномочия. Поэтому, согласно Конституции, депутат, заявивший о выходе из фракции, автоматически лишается мандата, а его место занимает следующий номер в партийном списке.

Однако нашлась лазейка: депутаты не выходили из фракции, а просто писали заявление о вступлении в правящую коалицию, и эти заявления принимались – при том, что, согласно Конституции, субъектами формирования коалиции являются не отдельные депутаты, а исключительно парламентские фракции. Такой способ формирования коалиции, без сомнения, является незаконным. Положить конец ситуации мог бы Конституционный Суд, растолковав соответствующие положения Основного Закона. Заодно Конституционный Суд вполне мог бы отменить всю политреформу, принятую, как я уже говорил, с нарушением Конституции. Поэтому Рада полтора года успешно блокировала работу КС, не приводя к присяге и не назначая судей по своей квоте.

Сейчас, когда под прессингом Президента судьи были назначены и работа КС типа возобновлена, в течение восьми месяцев Конституционный Суд не вынес ни одного решения.

Летом прошлого года Ющенко закрыл глаза на то, что парламентское большинство сформировано незаконно. Однако тучи начали сгущаться, когда подкуп депутатов стал массовым явлением. Представители Партии регионов не скрывали своих планов в самое ближайшее время перекупить нужное количество депутатов для того, чтобы получить конституционное большинство – 2/3 состава парламента. Реализация этих планов привела бы к тому, что политическая сила, набравшая 32% голосов избирателей, получила бы возможность единолично управлять государством, вплоть до внесения изменений в Конституцию.

Итак, коррупция в парламенте привела к фальсификации итогов выборов, когда голоса избирателей, отданные за список определенной политической силы, перекупаются противоположным лагерем вместе с депутатским мандатом. Несомненно, что это – реальная опасность для демократии и будущего Украины. Несомненно, парламентская коррупция является угрозой и для Президента. В случае если коалиция докупит голоса до необходимых трехсот, Ющенко потеряет последние рычаги влияния на ситуацию. Более того, его должность может быть вообще ликвидирована за ненадобностью.

В такой ситуации Президент «вдруг» вспомнил о том, что коалиция сформирована с нарушениями и объявил досрочные выборы.

Теперь по поводу моего отношения к происходящему. Моя позиция очень проста. Все, что происходит, – это последствия незаконной политреформы. Мало того, что она была принята с нарушениями (без предварительного одобрения Конституционного Суда), – выборы депутатов в нынешнем виде нарушают фундаментальный принцип государственного устройства: принцип прямого равного избирательного права. Даже такое откровенно антиконституционное изменение не было реализовано целиком – с императивным мандатом, запретом переходов между фракциями и прочими ограничениями для депутатов, персонально за которых народ не голосовал. В таком случае политреформа, какой бы уродливой она ни была, все-таки позволила бы парламенту работать более-менее стабильно. Однако в результате мы получили «немножечко реформированную» Раду, с законодательно обусловленной коррупцией в чистом виде и – всей полнотой власти в стране.

Инвестиционный проект «депутатство» прост: сначала за счет «спонсорской поддержки» популярной партии нужно оказаться в проходной части списка и в парламенте, а затем либо платить взятки, скупая требуемое число голосов и проводя нужные решения, либо получать их, фланируя между фракциями.

Между прочим, сейчас коалиция вынашивает планы так называемого «второго этапа политреформы», который передаст всю власть на местах местным советам и превратит в тотальный дом терпимости не только Верховную Раду, но и советы всех уровней.

Что касается нынешней ситуации: Раду разгонять нужно. Основания есть. Жить в государстве, продажность высшего законодательного органа которого не вызывает никаких сомнений, нельзя. Государство менять я не собираюсь, поэтому нужно что-то делать с парламентом. Пусть еще три-четыре раза пройдут перевыборы – глядишь, инвестиционная привлекательность проекта «депутатский мандат» упадет настолько, что перестанет быть интересной для серьезных пацанов.

Можно услышать: «назначение перевыборов – это узурпация власти». Смешно. Власть в стране принадлежит не Президенту, не Кабмину, и даже не Верховной Раде. Вся власть в Украине принадлежит украинскому народу. Поэтому назначение перевыборов – это не узурпация, а возвращение власти законному владельцу. Власти, которую пытались узурпировать путем наглого подкупа депутатов, лично за которых никто не голосовал.

Последний вопрос. Знакомые интересуются: что происходит на Крещатике, будет ли «Майдан-2». Отвечаю. В 2004 году на Майдане собрались люди, которые протестовали против фальсификации выборов. Они требовали провести переголосование, чтобы их голоса не были нагло скуплены или украдены. В 2007-м на Майдане находятся люди, которые протестуют против проведения всенародных выборов. То есть эти люди вроде как вышли на площадь, потому что не хотят идти на избирательные участки. Вот и вся раз ница...

От себя добавлю. Серьезные политические силы, как нетрудно заметить, перевыборов не боятся. Без них парламента не будет – и они это прекрасно знают. В основном буянят политические маргиналы кровавых оттенков – коммунисты и социалисты. И у тех, и у других есть шанс оказаться за бортом Рады. Коммунисты – по естественным причинам, ввиду непрерывного уменьшения численности их традиционного электората. Социалисты – потому, что во всем этом парламентском публичном доме они играли первую продажную скрипку и продавались оптом. И те, кто голосовал за них год назад, это прекрасно знает, поэтому шансы вернуться в парламент у них исчезающе малы. И это правильно.

Petro, из полемики на форуме