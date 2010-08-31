Налоговый кодекс от горняка Клюева, товароведа Колесникова, металлурга Тигипко и агрария Цушко

Как стало известно, отвечают в последнее время в правительстве за подготовку проекта Налогового кодекса ко второму чтению два чиновника: первый вице-премьер Андрей Клюев и вице-премьер Борис Колесников. Причем, Клюев лишь формально является главным, поскольку «именно на столе вице-премьера Бориса Колесникова осуществляется операция по «пересадке» наработанных «органов» в тело кодекса». По-видимому, в виду последнего обстоятельства, Борис Викторович и осветил в интервью «Зеркалу недели» в конце прошлой недели готовящиеся де-факто под его руководством новшества в Налоговом кодексе.

Не кочегары мы, не плотники

В связи с этим нельзя не сказать хотя бы несколько слов о предполагаемом уровне компетентности в вопросах экономики вышеназванных членов правительства, смело взявших ныне на себя ответственность за разработку столь важного для государства законодательного документа.

Андрей Клюев в 1986 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности «горный инженер», работал сначала простым горняком, потом горным мастером, замначальника участка на шахте. С 1991 по 1994 год он был руководителем поочередно на трех предприятиях, потом в течение 8 лет трудился в органах местной исполнительной власти (в Донецке), а в 2002 году попал в парламент. Как видим, ни экономического образования, ни опыта работы на сугубо экономических должностях у Клюева нет, хотя, конечно, с некоторыми сторонами экономики за время трудовой деятельности он и сталкивался.

Борис Колесников тоже не может похвастаться наличием глубоких экономических знаний. Причем, в молодые годы его, похоже, вообще не тянуло к учебе, поскольку после школы он работал то продавцом, то столяром, и лишь в 29-летнем возрасте окончил учебное заведение, к тому же, даже не высшее – Донецкий техникум советской торговли (по специальности «товароведение»). Затем Колесников двинул в бизнес с кондитерским уклоном, потом в Донецкий облсовет, а в 2006 году он становится депутатом Верховной Рады. Да, для работы в торговле и бизнесе требуются определенные экономические познания, в том числе, в области налогового законодательства, но имеются все же большие сомнения, что их у Колесникова набралось достаточно для того, чтобы быть экономическим реформатором.

Тем не менее, Бориса Викторовича подобные соображения, по-видимому, не обескураживают, и он, как видим, активно взялся за окончательную доработку Налогового кодекса. Причем, на сегодня совершенно понятно, что экономический вице-премьер Сергей Тигипко теперь полностью отстранен от этой работы. Впрочем, он также оканчивал неэкономический вуз (Днепропетровский металлургический институт по специальности «инженер-металлург»), и именно на его совести лежат большие проблемы, навалившиеся после обвала гривны в 2008 году на соотечественников, взявших ранее долгосрочные валютные кредиты, и, соответственно, на всю банковскую систему страны. Поскольку необдуманное и чрезвычайно опасное решение о возможности кредитования в валюте физических лиц, даже не имеющих валютных доходов, было принято Нацбанком в 2004 году, когда главным банкиром был Тигипко. Этот пример четко показывает, что Сергей Леонидович – никудышный экономист. Кстати, первым заместителем главы НБУ тогда был юный Яценюк, и возражений от него к тому решению никто не слышал…

По многим фрагментам упомянутого интервью Бориса Колесникова видно, что он таки зря взвалил на свои плечи реформы в налоговом законодательстве. По ответам на некоторые вопросы чувствуется, что он недостаточно осведомлен о тех или иных проблемах, от ответов на другие вопросы он вообще ушел под различными предлогами. Кроме того, не очень разумными представляются ряд озвученных вице-премьером налоговых новелл, на парочке из которых мы хотим сейчас остановиться подробнее.

Анекдотический налог

Так, Колесников сообщил о возможности введения дифференцированной шкалы налогообложения доходов физических лиц. При этом он назвал и конкретные пороги этой куцей шкалы, которых предполагается всего два: 15% и 17%.

Впрочем, вице-премьер повторил лишь то, что ранее уже озвучивали в Минфине. Однако что-либо более глупое, чем такая шкала подоходного налога, даже вообразить трудно. При этом коль скоро Колесников тоже оглашает эти параметры, то, следовательно, он не понимает, насколько «смешно» выглядит такая налоговая «реформа».

Напомним, до 2004 года в Украине существовала прогрессивная шкала подоходного налога, и это было логично с точки зрения социальной справедливости. Тогда ставка подоходного налога имела 5 ступеней и варьировалась от 10% до 40%. С 2004 года законом была введена единая ставка 13% подоходного налога, а с 2007 года она была увеличена до 15%.

Проведена законом была данная «реформа» в 2003 году правительством Януковича (экономический блок курировал Азаров), а основной причиной введения единой ставки налога провозглашалась необходимость вывода доходов из тени. При этом умалчивалось, что еще сильнее, чем прогрессивный подоходный налог, подталкивали бизнесменов к выплатам зарплат «в конвертах» крупные начисления на зарплату в социальные фонды (порядка 40%), неимоверная сложность налогового законодательства и повальная коррупция в фискальных органах. Выиграли от отмены прогрессивной шкалы налогообложения, естественно, те, кто получал высокие зарплаты, ну а теперь команда Януковича-Азарова, как будто бы, намерена идти на попятную, но весьма осторожно.

Стоит отметить, что высокими налогами обеспеченные граждане облагаются практически во всех развитых странах. Верхний и низший уровни налога отличаются там, как правило, в 2-8 раз. Например, максимальный подоходный налог в Японии, Франции, Бразилии, Финляндии составляет соответственно 50, 45, 27,5 и 35% и применяется к доходам свыше 10 тысяч долларов США в месяц. В Китае минимальная ставка подоходного налога составляет 5%, а максимальная - 45%. Великобритания, несмотря на свою либеральную экономическую политику, с 2010 года повысила предельную ставку налога на лиц с доходами свыше 150 тысяч фунтов стерлингов с 40% до 50%. Налогоплательщики в США разделены на шесть групп, причем самые бедные (доходы которых составляют менее $7300 в год) платят подоходный налог в размере 10%, а самые богатые (чей доход выше 350 тысяч) - 35%.

Поэтому остается лишь порекомендовать нынешним украинским «реформаторам» не изобретать велосипед и, тем более, не позориться со шкалой 15% и 17% - уж лучше вообще тогда ничего не изменять. Если же для упрощения работы предпринимателей и бухгалтеров они желают сделать минимальное число ступеней прогрессии, то можем порекомендовать всего три: 15% - первая ставка; 25-30% - для доходов свыше 10 минимальных зарплат (на 2011 год это примерно 9 тыс. грн. в месяц); 40-45% - для доходов свыше 20 минимальных зарплат.

Почем лишний метр

Вторая новость в сфере налогового законодательства из оглашенных Борисом Колесниковым, на которой также хочется заострить внимание, касается налога на недвижимость. «Рабочая модель налога на недвижимость на сегодняшний день такова: 40 кв. метров на человека налогом не облагаются. У нас не так много семей из трех человек, чья квартира больше 120 кв. м. На любой лишний метр - 10 грн. налога», - рассказал вице-премьер. Необлагаемый налогом минимум предполагается для домов в сельской местности - 200 квадратов площади, для дач - 6 соток земли и домик в 30 кв. м.

Безусловно, в данной идее налогообложения недвижимости гораздо больше здравого смысла, чем в озвученном ранее главой Минфина Федором Ярошенко предложении установить налог только для квартир с площадью, превышающей 300 кв. м. Данную инициативу можно назвать издевательской, если принять во внимание, что более 90% украинцев-горожан ютятся в квартирах с площадью менее 80 кв. м.

Но и в новом предложении от Колесникова многое не продумано. Например, в Украине имеется несколько миллионов одиноких пенсионеров, немалая часть из которых доживает свой век в двух- и реже трехкомнатных квартирах в домах еще советской постройки – «хрущевках», «сталинках» и т.п. Выходит, что пожилой и бедный соотечественник, обитающий в каком-то захолустье в разбитой квартире площадью, скажем, 50 квадратов станет плательщиком налога на недвижимость, а вот преуспевающий бизнесмен с семьей из 5 человек не будет платить ни копейки за новую шикарную квартиру в 200 кв. м. в столице, купленную им за миллион долларов.

Конечно же, такая ситуация несправедлива, и есть простой способ минимизировать негатив. Можно, к примеру, предусмотреть, что необлагаемый минимум для одинокого человека – это площадь квартиры в 70 или 80 квадратов. А для каждого дополнительного члена семьи добавляется по 20 кв. м. В таком случае 90-95% украинцев не будут являться плательщиками налога на недвижимость – а именно этого нужно добиваться при принятии соответствующего закона.

Кроме того, уж больно «щадящей» видится названная Колесниковым ставка налогообложения – всего 10 гривен за 1 кв. м. Например, за «лишнюю» площадь в 500 кв. м. владелец соответствующих апартаментов заплатит лишь 5 тыс. грн. в год. Понятно, что это очень мало, поэтому ставку необходимо существенно поднимать (если не на порядок, то хотя бы в 3-5 раз).

Как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!

Наконец, наши «реформаторы» в который раз наступают на старые грабли с указанием в нормативных документах налоговых ставок в гривнах. Такое нельзя делать ни в коем случае – вспомним ситуацию с нормой указа президента Кучмы о едином налоге для предпринимателей, который пролоббировала госпожа Кужель. Да, десять лет назад максимальная ставка данного налога в 200 грн. казалась достаточной, но потом за счет значительной ежегодной инфляции этот размер налога превратился в мизер. К слову, Борис Колесников в упомянутом интервью доложил, что «такого понятия, как единый налог, скорее всего, не будет», а все без исключения предприниматели будут платить взносы в Пенсионный фонд и подоходный налог.

Оперировать непременно нужно не абсолютными денежными величинами. В случае, в частности, с налогом на недвижимость следует ввести ставку за каждый квадратный метр площади жилья сверх необлагаемого минимума в размере, скажем, 4% от минимальной зарплаты (на 2011 год это около 40 грн.). Странно, что чиновники не понимают столь очевидных вещей.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать следующее: уже с полгода новая власть мурыжит Налоговый кодекс, и получается у нее всё прескверно. При этом совершенно очевидно, что от товароведа Колесникова, горняка Клюева, металлурга Тигипко и потомственного агрария Цушко качественных экономических реформ ждать не стоит.

Кстати, в администрации президента экономику курирует Ирина Акимова, имеющая высшее экономическое образование и даже ученую степень, которая, вроде бы, не «липовая». Однако госпожа Акимова каким-то чудесным образом сумела отмежеваться от нервозной суеты вокруг Налогового кодекса…

Михаил Маркелов