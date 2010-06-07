Янукович развернул Украину на 180 градусов, чтобы двигаться в Европу через Россию?

Традиция отмечать первые 100 дней – сугубо американское изобретение. Она связана с именем 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Во время Большой Депрессии Рузвельт пришел на должность с амбициозной программой «новый договор» (New Deal), которая ставила целью за 100 дней радикально изменить страну. С тех пор первые 100 дней Рузвельта стали стандартом, согласно которому оценивали его преемников. Эта традиция настолько прижилась в американском обществе, что некоторые обозреватели даже сравнивают между собой 100 дней первого и второго срока президентства. Так, например, было с Джорджем Бушем, который состоял в должности два срока кряду.

Что президент может успеть сделать за 100 дней? На первый взгляд кажется, вроде ничего особенного. Однако, обычно, первых нескольких месяцев хватает чтобы понять, в каком направлении президент собирается развивать страну.

100 дней президентства Виктора Януковича отметили пафосно. По случаю этой даты президент выступил с посланием к народу, в котором изложил свое видение развития страны на следующие 5–10 лет. Словно наследуя Рузвельта, Янукович представил свой «Новый договор» – амбициозный план спасения страны, которую он назвал «руиной».

Президент поставил перед собой три ключевых задания: 1) реализовать мечту украинцев о сильной, справедливой и консолидированной демократической республике; 2) войти в ведущую «двадцатку» мира, как современное государство с конкурентной экономикой XXI века; 3) реализовать европейский выбор.

Достичь поставленных заданий планируется через проведение ряда реформ. В целом их перечень и содержание совпадают с обещаниями, данными Януковичом еще во время предвыборной кампании. Потому нет потребности детально останавливаться на их анализе, поскольку этому посвящено довольно много внимания журналистов и аналитиков. Цель данной статьи – взглянуть «со стороны» на ключевые месиджи президента, направленные не внутрь страны, а наружу – международному сообществу.

Подытожив более чем полуторачасовую речь, можно сделать вывод, что у Януковича (по крайней мере, у его советников) отсутствует целостное виденье развития Украины. В глаза бросается, что разные части речи Януковичу писали разные люди, а результат их работы был сведен вместе достаточно небрежно. В итоге речь вышла слишком объемной, тяжелой для восприятия, а ключевые месиджи – «смазанными».

Объясню, что я имею в виду. Спичрайтеры Януковича построили речь вокруг республиканского идеала демократического государства: «Наша цель – создание настоящей республики как общего дела граждан, объединенных общим интересом к развитию страны и пониманием общества как общего блага». Из уст президента неоднократно раздавались тезисы о привлечении каждого гражданина к управлению государством, расширению полномочий местных обществ и регионов. Венцом этой аналогии стало обещание оставить за государством (точнее центральными органами государственной власти) лишь функции безопасности. Очевидно, спичрайтеры пытались изобразить так называемое «минимальное государство», достаточно популярную на Западе теоретическую концепцию, которая предусматривает оставление за государством лишь функций защиты частной собственности, охраны общественного порядка и границ.

Однако этот тезис постоянно перебивался заявлениями вроде «демократия – это порядок», «лишь сильная власть способна навести порядок в стране». Было заметно, что самому Януковичу они нравились больше, чем сложные теоретические конструкции на тему республиканской демократии.

Другое противоречие касается усиления национальной безопасности. В своем выступлении Янукович обратил внимание на трудное положение Вооруженных Сил и силовых органов: «национальная безопасность доведена, как говорят, «до ручки». С этой точки зрения неоправданным выглядит отказ от дальнейшего курса на сближение с НАТО. По логике Януковича «журавль в небе, лучше чем синица в руках». Мы должны тратить значительные внутренние ресурсы для поддержки обороноспособности и ожидать, когда мечты Саркози и Медведева об общеевропейской системе коллективной безопасности станут реальностью. И все это на фоне утверждения безъядерного статуса Украины.

Не секрет, что главным мотивом участия наших восточноевропейских соседей в НАТО является не евроинтеграция, а именно модернизация вооруженных сил и повышение их обороноспособности. Переход на стандарты НАТО дает возможность эффективнее тратить средства на оборону, то есть, если хотите, получать больше за меньшие средства.

Наконец, самая главная неувязка касается внешнеполитической стратегии Украины. Утвердив свой демократически-республиканский выбор, отказавшись от НАТО, мы все равно стремимся к интеграции с ЕС: «Высшим приоритетом нашей внешней политики была и остается евроинтеграция». Однако не сами, а вместе с Россией.

Для того, чтобы войти в Евросоюз, мы должны модернизировать отечественную экономику. Однако в этом приоритет предоставлен сотрудничеству не со странами Европы, а так называемой группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Следовательно, мы собираемся учиться модернизации у стран, которые сами нуждаются в модернизации.

Для иллюстрации возьмем последнее исследование из конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2009–2010 годы (World Economic Forum Global Competitiveness Report 2009–2010). Ни одна из стран БРИК не входит в ведущую двадцатку, самым успешным из группы БРИК стал Китай, заняв лишь 29 место. Исходя из такой логики, не совсем понятно, каким образом мы достигнем цели «войти в двадцатку ведущих стран мира».

Формула «вместе с Россией к Европе» также неприемлема и по другой, возможно, даже более весомой причине. Ее не воспринимают в самом Евросоюзе. Если взглянуть на объем последних публикаций об Украине в европейской прессе, он поражает: со времен Оранжевой революции об Украине еще никогда так много не писали. Практически ежедневно в ведущих журналах появляются статьи с оценками первых шагов Виктора Януковича на должности президента.

Содержание этих оценок настораживает. «Европа теряет Украину» – главный лейтмотив публикаций. Эксперты, обозреватели и репортеры обеспокоены тем, что Янукович развернул внешнеполитический курс Украины на 180 градусов в сторону России. От нового президента Украины ожидали нормализации отношений со своим главным северным соседом, но не возобновления советской риторики «братских народов».

Пока еще для самих европейцев не понятно, насколько далеко зайдет процесс сближения с Россией. Однако первые шаги Януковича вынуждают задуматься о дальнейших перспективах Украины в контексте европейской интеграции. Не придется ли впоследствии договариваться о сотрудничестве с Украиной в Кремле?

Итак, пока еще понятно: за фасадом заявлений о республиканской демократии, внеблоковости и направленности к Европе скрывается давняя концепция многовекторности во внешней политике. Вопрос является ли на самом деле новым «Новый договор» Януковича, остается в силе.

Артем Гергун, Центр политического консалтинга, Киев