Не спешите сдавать валюту по дешевке!

В последние недели гривня демонстрирует упорную тенденцию к укреплению по отношению к иностранным валютам. Если в первой половине марта средний курс продажи доллара в обменных пунктах держался на уровне около 8,01 грн./долл., то, например, в минувшую среду он опустился до 7,93 грн./долл.

Надо сказать, что на наличном валютном рынке Украины всего лишь копируются валютно-курсовые пируэты межбанковского рынка. Причем, падение доллара к гривне было бы еще более существенным, если бы Нацбанк не выкупал на межбанке избыток иностранной валюты – в течение марта уровень резервов НБУ возрос по этой причине примерно на 1 млрд. долл.

В таких условиях многие украинцы, естественно, задумываются, а не обменять ли им, пока не поздно, свои сбережения в иностранной валюте на гривню? Вдруг, национальная валюта будет и дальше усиливаться по отношению к доллару и евро?

Считаю нужным предостеречь соотечественников от опрометчивых шагов. В краткосрочной перспективе гривня действительно может еще стараться укрепиться – о причинах этого чуть ниже. Однако такой процесс не может быть длительным, и затем национальной валюте суждено, наоборот, девальвировать.

Предлагаю обратить внимание на одно недавнее заявление МВФ, которое лишь на первый взгляд не имеет отношения к событиям на украинском валютном рынке и вообще к Украине.

Правительства и центральные банки стран Восточной Европы должны принять меры по стабилизации своих валютных курсов по отношению к евро, призвал МВФ. Иначе может быть подорван процесс экономического восстановления в регионе.

В заявлении МВФ говорится, что польский злотый в прошлом году вырос на 22% по отношению к единой европейской валюте, венгерский форинт подорожал на 17%, чешская крона - на 8,6%, румынский лей - на 3,9%. Укрепление этих валют окажет «негативное» влияние на экономический рост, заявил директор европейского отдела МВФ Марек Белка. По его словам, «это как раз то, чего следует опасаться, так как чрезмерное укрепление национальных валют может подорвать экономический рост».

Валютный курс злотого, форинта, кроны и лея растет потому, что инвесторы, обеспокоенные ситуацией в экономике Греции, Португалии, Ирландии и Испании, покупают активы восточноевропейских членов ЕС. Эти страны обладают более мощным потенциалом экономического роста, а уровень их бюджетного дефицита гораздо ниже, чем у проблемных западноевропейских стран. В то же время большой приток капитала на эти рынки «потенциально опасен», считают в МВФ.

Хотя директор европейского отдела МВФ Марек Белка и не упоминает в приведенном им ряду государств Украину, однако у нас наблюдаются аналогичные процессы на валютном рынке – сейчас в Украину хлынул спекулятивный иностранный капитал, что и стало одной из главных причин наблюдаемой ревальвации гривни.

Владельцы иностранной валюты спешат обменять ее в Украине на гривню, чтобы купить здесь ОВГЗ, несмотря даже на то, что ставки дохода по этим ценным бумагам под давлением высокого спроса снижаются в последнее время (но они все равно очень высоки по сравнению со ставками по зарубежным финансовым инструментам). Как заявил один из банкиров, «нерезиденты словно с ума сошли. Масса звонков каждый день с вопросами, во что вложить деньги и просьбами этим заняться». Экономический эксперт Андрей Блинов объяснил: «У большинства нерезидентов довольно хорошие ожидания по обменному курсу. И соответственно, упала премия за так называемое страхование по обменному курсу. Если недавно покупка страховок по обменному курсу обходились в 10% и выше, то сегодня – они обходятся в 6-8%. Соответственно, даже при ставке 11, нерезиденты будут получать 3-5 и более процентов доходов. Для них это интересно, потому что пока ставки на мировом рынке находятся около нуля».

Вторая причина большого притока иностранной валюты в Украину в последние месяцы заключается в быстром росте мировых цен на сталь, что обеспечивает увеличение валютной выручки украинских экспортеров металлов и изделий из них.

По этим причинам, так же как и в других восточноевропейских странах, в Украине происходит укрепление национальной валюты, и это тоже негативно отражается на экономике. Поскольку ослабление доллара и евро к гривне играет на руку импортерам, но одновременно вредит экспортерам, а также вообще всем отечественным товаропроизводителям.

Однако нельзя быть уверенным, что тенденция роста цен на сталь на мировых рынках продлится долго. Напротив, спрос на металл еще остается достаточно низким, и вполне вероятно, что очень скоро цены пойдут вниз.

Спекулятивный же иностранный капитал, как быстро вошел в Украину, так быстро и убежит из страны в случае появления первых неблагоприятных признаков – как это было, например, в 2008 году.

Кроме того, не нужно забывать, что власть в Украине сейчас перешла, по сути, в руки представителей Партии регионов, которая, как известно, представляет интересы экспортеров, несущих убытки от ревальвации гривни. Как сообщил вице-премьер Сергей Тигипко, презентуя проект бюджета на 2010 год, средний курс гривни по году планируется на уровне 8 грн./долл. – то есть, нынешнее правительство не ожидает ревальвации гривни.

Также следует учитывать и то, что, во-первых, МВФ может таки не захотеть выплачивать Украине очередной транш кредита, а во-вторых, существует высокая вероятность включения печатного денежного станка для финансирования большого дефицита бюджета, даже невзирая на возобновление сотрудничества с МВФ – ведь правительство, например, уже объявило о намерении выполнить обещание о крупном повышении соцстандартов, но не торопится с повышением цены на газ для населения. При таком сценарии следует остерегаться девальвации гривни, причем, возможно, очень сильной девальвации.

С учетом вышеприведенных соображений можно сделать следующий вывод: ожидать значительного укрепления гривни от уровня в 8 грн./долл. не стоит, при этом, наоборот, существует риск девальвации – возможно, очень резкой. Поэтому, скорее всего, те, кто поспешит сейчас доставать «из-под матраца» свои доллары и евро и менять их на гривню, ничего не выиграют и даже могут много проиграть.

Для тех же, кто имеет смелость держать деньги на банковских депозитах, некоторая выгода от перемены валют, конечно, имеется – за счет того, что проценты по гривневым вкладам примерно вдвое превышают проценты по депозитам в долларе и евровалюте. Однако этим соотечественникам нужно, как говорится, держать ухо особо востро…

Юрий Глухов