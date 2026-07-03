Дроны за ночь поразили девять электроподстанций в Крыму (видео)

Также была обстреляна газовая компрессорная станция на оккупированном полуострове.

На территории временно оккупированного Крыма поражено девять электроподстанций. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.

В частности, в течение ночи 3 июля дроны СБС результативно поразили 48 целей в оперативной глубине противника.

Бровди отметил, что среди этих целей – девять электроподстанций, одна газовая компрессорная станция и средство противовоздушной обороны.

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Речь идет о следующих объектах:

электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС, населенный пункт Окуневка, АР Крым;

электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут", населенный пункт Черноморское, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск", населенный пункт Белогорск, АР Крым;

электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", населенный пункт Выпасное, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия", нп Ключи, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка", нп Винницкое, АР Крым;

электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым", нп Старый Крым, АР Крым;

электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым;

газовая компрессорная станция "Ключи", населенный пункт Ключи, АР Крым.

Кроме того, в населенном пункте Смирново Запорожской области был поражен зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2".

Удары по Крыму – последние новости

Как сообщал УНИАН, на этой неделе СБУ поразила ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

По данным издания The Economist, россиянам становится все сложнее поддерживать иллюзию мирной жизни в оккупированном Крыму на фоне регулярных украинских ударов по военной и транспортной инфраструктуре полуострова.

В результате украинских ударов по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения.

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