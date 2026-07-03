Звезда сериала 'Пацаны' рассказала о тяжелой болезни, которая повлияла на ее работу в сериале

Эрин Мориарти пришлось совмещать работу и лечение.

Американская актриса и звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и о том, как они повлияли на ее работу.

По словам 32-летней женщины, у нее болезнь Грейвса – аутоиммунное заболевание, возникающее в результате ошибочной атаки иммунной системы на щитовидную железу. Оно вызывает чрезмерную выработку гормонов щитовидной железы, а основными симптомами являются учащенное сердцебиение, потеря веса, проблемы со сном и раздражительность.

У Эрин диагностировали болезнь Грейвса в прошлом году, когда она параллельно снималась на съемочной площадке. В подкасте MeSsy Кристины Апплгейт и Джейми-Линн Сиглер актриса призналась, что едва смогла совместить работу и лечение.

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"Тот эпизод, в котором я начала лечение, – это тот эпизод, в котором я больше всего снималась, – это финал. И слава Богу, что я вообще смогла принять участие в этом финальном сезоне, и что лечение мне помогло", – подчеркнула звезда.

Мориарти добавила, что дала участникам съемочного процесса номер телефона врача, ведь чувствовала себя плохо. Поэтому режиссерам и продюсерам пришлось адаптировать съемки под ее состояние.

"Мне было трудно звонить, выражать свои мысли. Все звучало нелинейно. Онемение в ногах привело к многочисленным падениям", – рассказала актриса.

Напомним, ранее звезда "Смертельного оружия" Дэнни Гловер рассказал о тяжёлой неизлечимой болезни.

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