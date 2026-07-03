Популярный украинский певец честно рассказал о характере Тины Кароль

У SHUMEI есть несколько дуэтных песен с артисткой.

Молодой украинский певец Олег Шумей, выступающий под сценическим именем SHUMEI, эмоционально высказался о Тине Кароль.

Не секрет, что у артистов есть дуэтные композиции "Стерва" и "Дзвони". Кстати, эти хиты уже набрали миллионы просмотров на YouTube. На днях Олег признался, что, несмотря на слухи о том, что у Тины Кароль сложный характер, ему было комфортно с ней работать.

"Она не сложный человек. Она требовательна к работе, это правда, но именно поэтому она так успешна. Потому что она работает, и работает очень много", – подчеркнул исполнитель в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

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Также SHUMEI ответил на вопрос, является ли певица его продюсером, как ранее заявлял в интервью продюсер Евгений Рыбчинский.

"Это неправда! Я слышал, что так говорили, но у меня есть своя команда, свой человек, с которым я всё делаю. К Тине я могу обратиться за советом, по каким-то там вопросам, но она не является моим продюсером", – добавил Олег.

Напомним, ранее Никита Киселев высказался о сотрудничестве с Тиной Кароль. Артист перевел хит "Полюс притяжения" на украинский язык, после чего и состоялось их знакомство.

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