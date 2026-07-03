ДТЭК Ахметова стал крупнейшим частным инвестором Украины, - рейтинг Forbes

Компания ДТЭК Рината Ахметова возглавила рейтинг Forbes Ukraine и стала крупнейшим частным инвестором Украины. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

Издание составило рейтинг Топ-20 частных инвесторов в 2024–2025 годах.

Отмечается, что компания ДТЭК заняла первое место с капитальными инвестициями в размере 57,5 млрд грн. Это на 80% больше, чем в 2022–2023 годах.

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В рейтинге указано, что в настоящее время ключевыми проектами ДТЭК являются строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции и систем промышленного накопления энергии, а также восстановление разрушенной Россией инфраструктуры.

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Ахметова инвестировал в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.

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