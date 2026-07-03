Возлюбленный Никитюк умилил сеть фото с их годовалым сыном: на кого похож

Ведущая тоже отреагировала на публикацию снимка.

Жених известной украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук впервые за долгое время поделился совместным фото с их маленьким сыном Оскаром.

"Сын военного и телеведущей", - коротко подписал он снимок, опубликованный в Instagram.

На публикацию отреагировала звездная мама малыша, оставив в комментариях несколько смеющихся смайлов.

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Некоторые пользователи отметили, что мальчик очень похож на своего папу:

"Все равно видно, что папина копия", "Какие красивые. Похож на папу", "Папина копия"", "Сын по стопам отца? Тоже спецура уже?", "Ой, папины губки", "Как будто кто слизал, копия вы", "Папин", "Губы точно папины".

Другие не скупились на комплименты, умилившись новым семейным фото от Бабчука:

"Какой хорошенький", "Красавец", "Маленький босс". "Какое хорошее дитя! Счастливой судьбы ему и родителям!", "Достойный сын достойного отца", "Мамина и папина любовь", "Маленькая акула".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Никитюк с женихом-воином отметили первый день рождения сына.

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