Лозинского уже нет среди живых?

Невозможно поверить, что он по благородным мотивам – чтобы не подставлять партию или лидера, – добровольно отдал мандат депутата, а затем, без мандата, рискуя быть пойманным, нелегально пересек границу...

Мнение Довольно частые “утечки информации” о том, что экс-нардепа Лозинского видели то в разных уголках Украины, то в разных уголках мира, наталкивают на мысль, что кому-то выгодно создавать “эффект присутствия“ Лозинского. По законам жанра такое случается тогда, когда объекта нет среди живых, и соответственно, тому, кто его убрал, выгодно направлять следствие по ложному следу. Вспомните, как долго, после исчезновения Гонгадзе, в СМИ появлялась “информация” – что его кто-то где-то “видел”.

Почему Лозинского могли убрать? Если то, что обнародовали СМИ о Лозинском, хотя бы на десять процентов отвечает действительности, НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ, что он по благородным мотивам – чтобы не подставлять партию или лидера, – ДОБРОВОЛЬНО отдал мандат народного депутата, а затем, без мандата, рискуя быть пойманным, нелегально пересек границу.

Значительно более вероятной, исходя из его моральных качеств, выглядит версия, – что он мог начать шантажировать тех, с кем связан политически или финансово, или и политически, и финансово. На чем мог бы базироваться этот шантаж? Диапазон очень широк: от разглашения факта участия определенных персон с громкими именами в прежних подобных “охотах” – до других, известных Лозинскому преступлений при участии таких же известных персон. После того, как стало известно о моральных качествах, характере и “подвигах” этого персонажа, а также о порядках, насаженных им в своей “вотчине” – Кировоградской области, можем сделать вывод: факт шантажа в его исполнении выглядит значительно реальнее, чем его добровольное отречение. Как это, ЕГО сдают? С ЕГО влиянием, ЕГО заслугами, ЕГО знанием о тех, с кем он охотился, отдыхал и чьи вопросы решал?

Поэтому абсолютно не исключаю, что в результате Лозинского убрали, а Верховная Рада, “без лишних формальностей”, удовлетворила его заявление, которого он никогда не писал. И концы в воду.

Если эта версия кому-то покажется слишком нереальной, сомнения легко развеять. Проверить чрезвычайно просто – провести графологическую экспертизу подписи Лозинского под заявлением о сложении им депутатских полномочий. Если моя гипотеза о подделке подписи на заявлении подтвердится, это даст возможность сузить круг поиска. Если же на заявлении подпись настоящая, но дата поставлена другой рукой – круг поисков сузится еще больше, ведь все депутаты знают, кому они отдавали подобные заявления перед включением их в партийные списки.

Что даст такая проверка? Не нужно будет тратить огромные бюджетные средства на командировку высокопоставленных следователей на дорогие зарубежные курорты. Достаточно будет исследовать цепочку – кто и по чьему поручению подделывал заявление.

После чего, образно говоря, начинать раскопки “на огородах” заинтересованных лиц.

Евгений Жовтяк, народный депутат Украины трех созывов, глава Киевской облгосадминистрации в 2005–2006 годах