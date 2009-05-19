Чем дальше в кризис, тем больше диалог власти с народом напоминает ежевечерние выпуски обязательной к просмотру советской программы «Время» и сводки Информбюро. В лучшем случае – полуправда, в основном – сокрытие информации. Нас держат за болванов, которым достоверная информация о состоянии экономики и бюджета может испортить пищеварение. К тому же штабистами, в обязанности которых входит продуцировать комменты на все, что хотя бы отдаленно смахивает на критику правительства, вбивается в головы тезис, что, во-первых, народу это не интересно, а во-вторых, действительно, какая разница – профицит или дефицит? Главное, чтоб и то, и другое можно было намазать на хлеб. Похоже, домохозяйствам - как на экономическом сленге обычно называют народонаселение – действительно вся эта информация «до лампочки». Удивление прорывается и у экспертов. Вот и Пинзеник удивлен тем , «что общество так легко воспринимает очень серьезные потрясения, происходящие в стране».

Равнодушие общества и низкий спрос на достоверную информацию на руку политикам. Проверив «домохозяйства» на предмет отсутствия реакции на недомолвки, искажение и сокрытие информации, власть теперь что ни день использует этот инструмент. В чем ей радостно помогает своей молчанкой оппозиция. При очевидном нежелании регионалов играть роль сторожевого пса демократии, эту функцию выполняет Секретариат Президента – хотя бы он время от времени проводит ликбез, что в действительности нужно читать между строками правительственных сообщений. К сожалению, это чуть ли не единственная на сегодня полезная функция канцелярии Президента, дверью которой громко хлопнул Балога .

Decies repetta placіbit. Десять раз повторено – понравится. Аксиома римского паблик рилейшнз взята на вооружение властью (включая НБУ), что она и демонстрирует нам ежедневно. Под шумок можно переписать и законы, сославшись на бездеятельность парламента. Вот лишь знаковые события мая. Начнем со свежайшего – антикризисного совещания у Президента 18 мая, следствием которой стало правительственное заявление о низком «уровне информирования Президента Виктора Ющенко и квалификации его советников». Итак,

1. Нафтогаз

Квинтэссенция этого заявления заключена во фразе о стабильном финансовом состоянии Нафтогаза и своевременном выполнении им своих обязательств перед государством и партнерами. Можно ли назвать стабильным состояние монополиста, которое выполняет свои обязательства перед государством и партнерами прежде всего за счет банковских займов? Причем займы эти дают исключительно государственные банки.

2. Оплата за газ в апреле

«Мы рассчитались на 650 млн. долл., рассчитались за 2 млрд. 398 млн. кубометров», - порадовала 13 мая Ю.В. страну снова. И те, кому это еще интересно, порадовались за Нафтогаз и пожали плечами, как так эффективно удалось монополисту, во-первых, мобилизовать эти средства с рынка, а, во-вторых, настолько безболезненно конвертировать, что это не отразилось даже на золотовалютных резервах. Если бы правительство считало необходимым полностью информировать общественность, оно бы сообщило, что в действительности из этой суммы Нафтогаз мобилизовал и оплатил только 200 млн. долларов, а остальное – это товарный кредит Газпрома в счет будущих транзитных платежей. При этом Ю.В., наверно, не испытывала сомнений, что ее доброжелатели из Секретариата через день-два непременно обнародуют, из чего же состоят эти 650 млн. долларов. Вопрос не об экономической целесообразности таких схем. Вопрос: почему информация об этом официально не обнародовалась?!

3. Данные за первый квартал? - ожидайте, ожидайте, ожидайте... Данные о динамике ВВП за первый квартал 2009 года, которые были обнародованы через 40 дней после завершения этого квартала, так и не стали достоянием общественности. Теперь их обещают сообщить ближе к середине лета, когда статистика уже должна сгенерировать достаточно приятных сообщений, чтобы информация далеко не первой свежести о 22-25-процентном падение ВВП в начале года была бы ими поглощена и обезврежена. А в мае ее помешали обнародовать неутешительные данные о промышленном производстве за четыре месяца – они сложились не так, как хотел бы их видеть Кабмин. Падение производства за первые четыре месяца года составило 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – то есть негативная тенденция первого квартала, когда был зафиксирован аналогичный показатель. Из уст правительства – ни слова, в отличие от апреля, когда 8-процентный рост производства в марте по сравнению с февралем был помпезно презентован как выход из кризиса. При этом «забыли» сравнить количество рабочих дней в феврале и марте.

4. 427-е постановление

История с 427-м правительственным постановлением от 22 апреля с.г. активно комментируется в предпринимательских кругах, хотя за их пределами оно не успело приобрести значительной огласки. А постановление довольно красноречиво – правительство, оказывается, вошло во вкус собственноручно переписывать законы, хотя этим правом (как и писать их) наделена исключительно Верховная Рада. Когда 14 апреля было принято 366-е постановление о минимальных пенсионных взносах для упрощенцев, тот документ еще балансировал на грани юридической легитимности, ведь и сама упрощенная система функционирует в Украине не на основе закона, а на базе Указа Президента. Однако восемью днями позже правительство уже переписало закон – на этот раз Закон Украины о налогообложении прибыли предприятий, запретив плательщикам корпоративного налога пользоваться в 2009 году правом переносить на будущие налоговые периоды убытки, полученные в 2008 году. Во исполнение этого постановления, которое поставило себя выше закона, ГНА разослала в территориальные инспекции телеграмму за номером 9592 h217, в которой обязала налоговиков не принимать декларации с базой налогообложения, которая уменьшена на убытки, задокументированные в 2008 году. Поднялся шум, однако сперва - за кулисами. Прежде чем устраивать пресс-конференции, западные корпорации активизировали свои правительственные связи и таки добились отмены этого постановления, которое, кстати, так и не была обнародовано.

История с якобы отменой моратория на досрочное снятие депозитов (это уже, конечно, об НБУ) и засекреченным на сегодня размером дефицита бюджета ложатся в ту же канву дезинформации общества. Как и скандал с Луценко, на примере которого можно проследить, как работают специалисты паблик-рилейшнз, в обязанности которых входит и damage control – контроль и ликвидация нанесенного ущерба. Конфликт успешно (для министра) заговорен настолько, что Луценко на наших глазах превращается в олицетворение пренебрежительного отношения на Западе к украинцам – хоть к министрам, хоть к гастарбайтерам.

Выборы диктуют поведение и правительства, и депутатов из одного близстоличного села, которые в прошлое воскресенье шумно провели День Села. Последние не читали книжек по паблик рилейшнз и не проходили соответствующих тренингов. Однако их доморощенная политическая интуиция уверенно ведет их к переизбранию на следующих выборах. Несмотря на то, что цена на землю в селе упала втрое по сравнению с прошлогодним пиком и средств на проведение общесельского мероприятия было меньше, чем год назад, праздник удался на славу, чему помогла приличная смета сельского стабилизационного фонда. Была известная певица, имение которой в соседнем селе (25 тысяч долларов за час), салют (5 тысяч долларов плюс две тысячи гривен «неустойки» за то, что певица опоздала на час, при том, что ее двор в 10 минутах езды), конферансье, который в свободное от концертов время рассказывает о погоде на телевидении (тысяча долларов) и масса других изюминок, о которых село говорит уже второй день, поминая при этом добрым словом и организаторов антикризисного гуляния и… Луценко (цитируя блуждавшую тогда по мобильным телефонам СМС-ку) – "напомнил немцам о Дне Победы!".

Станислав Голубенко