Ревальвация гривни: финансисты заблудились в трех соснах

Сказать, что авторитетные отечественные финансисты и экономические эксперты, дружно собравшиеся в минувшую пятницу на популярном телевизионном ток-шоу, не внесли никакой ясности относительно причин и последствий свершившейся ревальвации гривни – было бы очень мягко. Наоборот, доводы известных специалистов в этой сфере, произносимые уверенным голосом и с убедительно звучащими аргументами, были настолько взаимно противоречивы, что общественность наверняка запуталась окончательно.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий Шаповалов, как представитель «главного виновника торжества» - ведомства, обвалившего недавно в один момент на 4% доллар, решил начать свои объяснения издалека. Он, в частности, поведал, что в Украине в последние годы наблюдается очень сильный рост потребительских цен. «Вы знаете, что на протяжении последних трех лет, практически, даже четырех лет, уровень инфляции у нас превышает двузначное измерение», - констатировал банкир.

И в этом месте сразу хочется задержаться. Какие, спрашивается, прогнозы поведения национальной валюты должны озвучить, скажем, студенты экономических вузов, если им дадут такие исходные данные, как огласил Шаповалов?

Ответ однозначен: если инфляция на протяжении многих лет превышает в какой-то стране 10%, в то время как в Соединенных Штатах она была на уровне 2-4% в год, валюте этого государства суждено девальвировать по отношению к главной мировой валюте – доллару США. И только за такой ответ студентам полагается положительная оценка. Шаповалов же подвел все к тому, что инфляция слишком высока, а потому с ней нужно бороться путем укрепления гривни.

Также в этом ракурсе «начал за здравие, а кончил за упокой» свое выступление еще один высокопоставленный представитель Нацбанка, глава его Наблюдательного совета Петр Порошенко. Сперва он выразил мнение, что в Украине сейчас отсутствует стабильная тенденция укрепления гривни, которая обеспечивалась бы позитивным торговым и платежным балансом. Рассказал о том, что нужно заботиться об украинских экспортерах, которым, естественно, укрепление гривни – как кость в горле. И заявил, что Украина живет за счет долгов, которые придется отдавать очень скоро. Уже в следующем году, уверен Порошенко, внешние займы «лягут огромным грузом на курс национальной валюты». То есть, грядет девальвация гривни.

Смысл приведенных высказываний Петра Порошенко очевиден – теперешняя ревальвация гривни была ошибкой Нацбанка. Тем более что еще в феврале нынешнего года центральный банк заявлял народу и бизнесу, что не видит оснований для того, чтобы гривня выходила в 2008 году за границы установленного коридора (4,95 – 5,25 грн./долл.).

Однако затем, без всякого логического перехода, Порошенко стал говорить о противоположных по смыслу вещах. Он выразил свою убежденность в том, что официальный курс гривни должен каждый день двигаться вслед за рыночным курсом. Но ведь именно желание руководства НБУ якобы следовать за рынком и привело сейчас к ревальвации гривни?

Таким образом, даже чиновники Нацбанка выражают прямо противоположные и логически небезупречные взгляды на процесс укрепления гривни в сегодняшних условиях. Позиции же по этой проблеме экс-министров, являющихся сейчас парламентариями из фракций Партии регионов и БЮТ, вообще крайне антагонистичны.

Так, недавний первый вице-премьер Николай Азаров и Игорь Юшко, являвшийся в более далеком прошлом министром экономики, резко раскритиковали действия Нацбанка по ревальвации гривни. Их аргументы весьма понятны: темпы роста импорта и так намного превышают показатели по экспорту, укрепление же гривни создаст дополнительный комфорт для импортеров и ухудшит условия экспортерам (и вообще отечественным товаропроизводителям). Что приведет к еще более стремительному наращиванию отрицательного сальдо внешней торговли.

Им оппонировал министр экономики в период первого премьерства Юлии Тимошенко Сергей Терехин. Впрочем, его главный довод вызвал смех у многих присутствующих в студии. Такова была их реакция на утверждение Терехина, что, мол, нужно верить главе Европейского центрального банка, заявившего, что евро и дальше будет укрепляться по отношению к доллару. На этот пассаж депутату из БЮТ было колко замечено, что доллар, наоборот, в последнее время растет к европейской валюте.

Действительно, аргумент Терехина представляется неудачным. На протяжении практически всей прошлой недели американская валюта росла по отношению к иене и евро на фоне растущих финансовых рынков США и снижения цен на нефть. Доллар дорожает сейчас также на фоне ожиданий валютных трейдеров, что Федеральная резервная система США повысит учетную ставкуеще в текущем году. За относительно короткий промежуток времени курс доллара укрепился с отметки 1,6 до 1,55 за евро.

Еще одним «козырем» в пользу ревальвации гривни, который приводился в дебатах, был тот факт, что главной позицией украинского экспорта является металлургия, а мировые цены на эту продукцию растут в последнее время очень быстрыми темпами. Поэтому, дескать, отечественные экспортеры не пострадают от укрепления украинской валюты.

Эти рассуждения также не кажутся убедительными. Да, действительно, экспорт черных металлов и изделий из них составляет сейчас около 40% всего товарного экспорта, а мировые цены на данную продукцию увеличились с декабря прошлого года в среднем более чем в полтора раза. Но это не должно служить поводом для ревальвации отечественной валюты - многие страны экспортируют металл и не укрепляют свои валюты из-за роста мировых цен. Перераспределить же сверхприбыли металлургов в связи с удачной конъюнктурой на мировых рынках в пользу госбюджета можно соответствующим изменением налогового законодательства – введением (повышением) государственной пошлины на экспорт либо как-то иначе. Нельзя не учитывать и то, что процесс роста мировых цен на сталь может в любой момент завершиться, и последует обратный тренд. Кроме того, рентабельность по другим позициям украинского экспорта не столь велика, как у металлургов.

Также большая неразбериха наблюдалась в мнениях по поводу причастности или непричастности правительства к ревальвации гривни. Все-таки, согласовывал ли Нацбанк с Кабмином свое решение? Давило ли правительство на банкиров?

Известно, что Юлия Тимошенко категорически заявила о невмешательстве правительства в дело укрепления гривни. Но это ее утверждение плохо вяжется с некоторыми недавними событиями. К примеру, всего за два дня до официального повышения Нацбанком курса гривни вице-премьер Григорий Немыря на презентации Украины в рамках ежегодного заседания руководителей ЕБРР обратился к НБУ с просьбой быстрее решиться на ревальвацию гривни. «Прекратите свой процесс размышления и начните процесс действий», - призвал он руководство Национального банка. Как-то не похоже это на нейтралитет. Да еще и такое совпадение по срокам…

Так что оценки недавних шагов НБУ по укреплению отечественной валюты от разных политиков и экспертов диаметрально противоположны во многих аспектах. Однако есть ведь совершено четкие экономические тенденции, не замечать которые невозможно.

Во-первых, гривня уже давно и быстро обесценивается за счет стремительного роста цен, а в последний год этот процесс даже ускорился – инфляция в апреле 2008 года к апрелю прошлого составила 30,2%. За восемь лет и четыре месяца – с января 2000 года по май 2008 – украинская валюта обесценилась от инфляции в 2,61 раза, но при этом она еще и дважды ревальвировала (сейчас и в апреле 2005 года). И нет никаких сомнений, что в ближайшие годы темп роста потребительских цен останется очень высоким, поскольку будет существенно дорожать импортный газ и наверняка продолжится практика быстрого роста номинальных доходов населения.

Одного этого соображения достаточно, чтобы даже не помышлять об укреплении гривни. Но есть еще и во-вторых: начиная с 2006 года, в Украине наблюдается рост негативного сальдо внешней торговли, и этот процесс резко ускоряется в последнее время. Так, например, отрицательное сальдо торговли товарами достигло в 2007 году 11 412,8 млн. долл., а только за первый квартал нынешнего года 5 014,9 млн. долл., что в 2,25 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

И в этих условиях НБУ с правительством пошли на укрепление гривни?! Понимая, что негативное торговое сальдо в 2008 году может превысить 20 млрд. долл.?..

Руководство Нацбанка уже поспешило на всякий случай заявить, что в конце этого года или в начале следующего вероятно ослабление гривни. Но отдает ли себе отчет Кабмин и НБУ во что это может вылиться? Когда люди увидят, что гривня начинает слабеть, и поймут, что это «всерьез и надолго»?

Точно так же, как в апреле и мае многие украинцы в панике обменивали свои доллары на гривни, потом будет происходить обратный процесс – люди начнут массово переводить гривни в СКВ. Ситуация же в этом плане такова: по состоянию на апрель этого года на депозитах физических лиц в банках находилось 187,1 млрд. грн., на депозитах юридических лиц – 121,9 млрд. грн., всего – 309 млрд. грн. По сегодняшнему курсу 4,85 грн./долл. эта сумма соответствует 63,7 млрд. долл., но еще есть наличность вне банковской системы – 116 млрд. грн. (на 23,9 млрд. долл.). А золотовалютных резервов НБУ – всего 33,3 млрд. долл.

Следовательно, Нацбанк не имеет достаточных ресурсов для удержания гривни от обвала. А теперешняя ревальвация лишь приблизит дату, когда отечественная валюта начнет свое падение. Что, в свою очередь, может стать стартом экономических катаклизмов, наподобие финансового кризиса 1998 года…

Юрий Глухов