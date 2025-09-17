Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.

Российский лидер Владимир Путин неожиданно посетил военный полигон в Нижегородской области РФ в последний день белорусско-российских военных учений "Запад-2025".

Как сообщают российские СМИ, Путин в военной форме осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений.

Как пишет The Times, в ходе визита Путин заявил, что учения направлены на "отражение потенциальной агрессии против Союзного государства". Он также заявил, что в учениях "Запад" приняли участие 100 000 военнослужащих. Ранее Беларусь заявляла, что в учениях участвовало всего 7000 военнослужащих.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал, что учения включали репетиции пуска тактических ядерных ракет, а также российской гиперзвуковой ракеты "Орешник", которую Москва запустила по украинскому городу Днепр в прошлом году.

Российские бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, также отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем, а Балтийский флот России отработал уничтожение кораблей противника, сообщила Москва.

За учениями наблюдали американские военные, а также представители стран-членов НАТО – Венгрии и Турции.

Кремль также сообщил, что в учениях принимали участие военнослужащие из Индии, Ирана и Бангладеш, а также Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Учения "Запад-2025" - новости

Ранее СМИ сообщили, что офицеры военной службы США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси.

Также сообщалось, что к учениям присоединилась Индия, отправив 65 военнослужащих, включая подразделения полка Кумаон, одного из самых почитаемых подразделений армии.

По мнению BILD, у Путина после завершения учений есть три сценария - оставить войска в Беларуси как фактор постоянной угрозы Западу; вторгнуться в Украину с северного направления; использовать концентрацию внимания на белорусской границе для неожиданного удара в другом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: