Издание отмечает, что белорусы показали, как "их" лазер сбивает дрон типа Mavic.

Во время учений "Запад-2025", которые завершились во вторник, 16 сентября, Беларусь использовала лазерный противодронный комплекс "Шафран". Издание Defense Express отмечает, что об этой разработке стало известно лишь весной текущего года.

По данным издания, в российских пропагандистских СМИ пишут, что использование комплекса состоялось на полигоне "Борисовский" к северу от Минска.

Вероятно, это произошло во время так называемой "показухи" для международных наблюдателей и телекамер. Аналитики добавляют, что это не были реальные учения, потому что белорусские и российские войска разыгрывали "театральное представление" по "освобождению" захваченного "условным противником" села.

Видео дня

Кроме, например, удара фронтовыми бомбардировщиками свободнопадающими бомбами со сверхмалых высот, на нем действительно были элементы современного поля боя. В частности, происходило активное использование дронов и штурмовых отрядов на мотоциклах, как это назвали, "мотовездеходах" "Улан", сделанных на базе гражданской "Нивы".

Что касается использования непосредственно комплекса "Шафран", издание рассказало, что он должен был уничтожать вражеские малогабаритные БпЛА на дальности 1 км.

По мнению аналитиков то, что этот комплекс был привлечен к этим "учениям" опять же раскрывает их истинную суть. Отмечается, что это единственный опытный образец, который еще в начале сентября, согласно сообщению минобороны Беларуси, проходил испытания.

Издание добавляет, что что касается самого комплекса, то есть предположение, что это исключительно перепаковка китайского решения. Это также прекрасно объясняет скорость "разработки", поскольку над "Шафраном" на предприятии "ЛЭМТ" официально работают менее одного года.

Не исключается, что основой "Шафрана" может быть китайский Silent Hunter. Аналитики отмечают, что россияне также пытались выдать его как свою разработку под названием "Кочевник". Хотя, добавляют аналитики, форм-фактор боевого модуля и использование РЛС с АФАР могут быть и совпадением.

Примечательно, что белорусы публично показали, как "их" лазер сбивает дрон типа Mavic. В то же время, интерфейс Silent Hunter уже показали российские пропагандисты, поэтому есть возможность их сравнить.

Аналитики отмечают, что тогда можно заметить одно очень странное "совпадение" в оформлении боевого интерфейса, которое похоже отличается только версиями программного обеспечения. Также они имеют одинаковый специфический угол камеры в 45 градусов.

Поэтому, учитывая эти нюансы, можно сделать предположение, что под белорусским "Шафроном" скрывается именно китайское решение. Издание отмечает, что Китай довольно свободно экспортирует такие комплексы, поскольку Silent Hunter также был замечен в Иране.

Еще аналитики поделились, что опыт эксплуатации Саудовской Аравией этих комплексов показал, что они имеют низкую эффективность, потому что им надо до 15-30 минут на то, чтобы уничтожить дрон.

Беларусь и Россия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не причастна к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву. По словам Лукашенко, Беларусь якобы сбила половину беспилотников, "не зная, чьи они". Он добавил, что они потратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к ним, а в Польшу.

Также мы писали, что обозреватель издания BILD Петер Тиде высказал мнение, что после совместных учений России и Беларуси, у российского диктатора Владимира Путина есть три основных сценария. Первый - оставить войска в Беларуси, чтобы у запада была постоянная угроза, второй - вторгнуться в Украину с северного направления, а также третий - использовать то, что внимание сконцентрировано на границе с Беларусью и нанести неожиданный удар в другом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: