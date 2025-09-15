Присутствие американцев на полигоне в Беларуси было представлено как неожиданность.

В понедельник офицеры военной службы США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси. Белорусский министр обороны Виктор Хренин сказал им, что они могут рассмотреть "все, что их интересует".

Как сообщает Reuters, присутствие американцев на полигоне в Беларуси было представлено министерством обороны страны как неожиданность. Так, Министерство опубликовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и жмут ему руку.

Отмечается, что присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском, близким союзником Москвы, который позволил ей использовать свою территорию для отправки десятков тысяч военных для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Видео дня

В издании напомнили, что на прошлой неделе представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул находился в Минске и провел переговоры с Александром Лукашенко, который согласился освободить из тюрем 52 человека, включая журналистов и политических оппонентов. Зато США ослабили санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа", позволив ей обслуживать и покупать компоненты для своего флота, который включает самолеты Boeing.

Трамп хочет в ближайшее время вновь открыть посольство США в Беларуси, нормализовать связи и восстановить экономические и торговые отношения, сказал Коул.

"Трамп, который пытается добиться прекращения войны в Украине, налаживает более тесные связи с Лукашенко, который регулярно проводит переговоры с Путиным. На прошлой неделе Трамп направил Лукашенко дружеское письмо с собственноручной подписью через Коула", - подчеркнуло Reuters.

Военные учения "Запад-2025"

Как сообщал УНИАН, в городе Гродно, неподалеку от которого находится Гожский полигон, был замечен российский бронетранспортер БТР-22, который участвует в российско-белорусских учениях "Запад-2025".

Месторасположение российского БТР-22, который был замечен на улице Кирова, локализовал Telegram-канал Military Journal.

В Defense Express предполагают, что россияне могли намеренно слить фото этого БТР в сеть в рамках негласной кампании демонстрации силы перед Польшей. Включая залет "Гербер" на территорию страны, а также два пусковых ОТРК "Искандер" в Калининградской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: