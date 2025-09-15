По мнению аналитиков, решение Индии присоединиться к нынешним учениям на фоне усиления напряжения между НАТО и Россией является тревожным сигналом.

Индия отправила свои войска для участия в учениях "Запад-2025", которые проходят под руководством России. Об этом сообщает The Times.

Участие в этих учениях принимают около 30 000 российских и беларуских солдат. Они отрабатывают запуски баллистических ракет и имитацию авиаударов. Учения проходят на большой территории – от баз к востоку от Москвы и в Арктике до Балтийского моря и западной границы Беларуси, вблизи Польши и Литвы.

"Министерство обороны Индии заявило, что отправило 65 военнослужащих, включая подразделения полка Кумаон, одного из самых почитаемых подразделений армии. Они дислоцируются на полигоне Мулино, примерно в 40 милях (примерно 85 км, – УНИАН) к западу от Нижнего Новгорода, вдали от границ НАТО", – говорится в материале.

Видео дня

В Дели говорят, что хотят усилить оборонное сотрудничество и способствовать укреплению дружеских отношений между Индией и Россией, "тем самым подкрепляя дух сотрудничества и взаимного доверия".

Отмечается, что военные Индии вместе с российскими солдатами будут участвовать в учениях, тактических тренировках и отработке владения специальным вооружением.

Издание напомнило, что Индия участвовала в учениях "Запад" до того, как в 2022 году РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину и еще нескольких других учениях после. Но, по мнению аналитиков, решение присоединиться к нынешним учениям на фоне усиления напряжения между НАТО и Россией является тревожным сигналом.

Американский консультант по геостратегии Дэвид Меркель заявил, что это решение свидетельствует о том, насколько в Дели ценят свои связи с Москвой.

"Активное участие Индии в учениях "Запад" после вторжения дронов на территорию Польши и охлаждение отношений между Вашингтоном и Нью-Дели вызывает беспокойство относительно будущего развития отношений между США и Индией в сфере безопасности. Это демонстрирует приоритетность, которую Нью-Дели придает своим отношениям с Москвой, на что Моди опирается все больше, учитывая неопределенность своих отношений с президентом Трампом", – объясняет он.

В свою очередь, немецкий аналитик по вопросам внешней политики Ульрих Спек считает, что этим шагом Индия "пересекла красную линию".

Тем временем издание The Hill сообщило, что на учениях "Запад" неожиданно появились американские военные, которые наблюдали за их ходом. Двух офицеров лично поприветствовал министр обороны Беларуси Виктор Хреников, пожав им руки.

Издание отмечает, что это был первый подобный визит американских офицеров для страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в начале которого, как известно, армия РФ наступала и с территории Беларуси.

Учения "Запад-2025"

Как известно, совместные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025" стартовали 12 сентября 2025 года.

Учения проходили не только на территории Беларуси. Балтийский флот страны-агрессора также отработал боевые действия в Калининградской области РФ.

Bild писал, что на этих учениях РФ отрабатывает захват Сувалкского коридора. В то же время та часть учений, где отрабатывается применение "Орешника", преследует исключительно психологическую цель – запугать соседей Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: