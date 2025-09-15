После завершения 'Запад-2025' у Путина есть три сценария для его войск, - Bild

Bild назвал три возможных сценария использования 30 тысяч российских военных после завершения учений "Запад-2025".

Совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2025" подходят к концу, и у диктатора Владимира Путина остается несколько возможных вариантов использования стянутых сил, пишет Bild.

По оценкам издания, к учениям было привлечено около 30 тысяч военных, и в Европе не исключают риска нового удара. В частности, после завершения маневров "Запад-2021" Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Обозреватель Bild Петер Тиде считает, что у Путина есть три основных сценария:

Видео дня

1. оставить войска в Беларуси как фактор постоянной угрозы Западу;

2. вторгнуться в Украину с северного направления;

3. использовать концентрацию внимания на белорусской границе для неожиданного удара в другом месте.

Аналитик подчеркивает, что Кремль демонстрирует силу, тогда как НАТО до сих пор выглядит не полностью готовым. Примером он назвал инцидент с вторжением российских дронов в Польшу 10 сентября, когда для уничтожения дешевых БпЛА пришлось применять дорогие ракеты.

"Запад-2025" - что надо знать

Учения "Запад-2025" стартовали 12 сентября и продлятся до 16-го числа. Подобные маневры в 2021 году стали прологом к вторжению России в Украину.

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке считает, что на этих учениях россияне и белорусы отрабатывают операцию по захвату так называемого Сувалкского коридора.

Зато российские аналитики и комментаторы открыто критикуют последние российские военные учения "Запад-2025". Как пишет Defence Blog, они обвиняют Минобороны РФ в проведении нереалистичных маневров, которые игнорируют уроки войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: