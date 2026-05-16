Япония впервые за 80 лет может передать союзнику противокорабельные комплексы

Япония рассматривает возможность экспорта на Филиппины береговых противокорабельных ракетных комплексов Type 88 (SSM-1). Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

Отмечается, что в начале мая министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро посетил Филиппины. Во время визита он наблюдал за ходом учений Balikatan 2026 (самые масштабные ежегодные военные учения между Филиппинами и США).

В рамках учений один из японских береговых комплексов Type 88 осуществил парный пуск противокорабельных ракет и поразил корабль-мишень в море.

В издании добавили, что 15 мая Коидзуми во время пресс-конференции заявил, что окончательного решения по поводу возможного экспорта противокорабельных систем пока нет. Однако он подтвердил, что Минобороны Японии ведет дискуссии по поводу поставок этого вооружения.

В Militarnyi отметили, что информация о возможном экспорте Type 88 появилась после того, как в апреле Япония пересмотрела "Три принципа передачи оборонного оборудования и технологий". После изменений страны из специального перечня партнеров получили возможность закупать у Японии летальное вооружение. В этот перечень вошли и Филиппины – один из ключевых оборонных партнеров Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Филиппины могут стать первой страной, которая может получить японскую тяжелую технику. Япония планирует передать стране боевые танки Type 10 и колесные танки Type 16.

В случае если заказ все-таки будет заключен, это станет первым случаем экспорта танков Японией со времен Второй мировой войны.

