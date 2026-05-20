ВСУ обнаружили уязвимое место в ПВО Москвы, теперь удары должны стать регулярными, – эксперт

Он отметил, что удары на большие расстояния в глубокий тыл РФ требуют совершенствования и расширения масштабов для уничтожения ресурсов, помогающих Москве вести войну против Украины.

Успешные удары по российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, защищенным плотными средствами ПВО, должны стать постоянными. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Radio NV.

Он отметил, что стратегический НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", который уже несколько раз подвергался ударам в последние дни, россияне защищают системами ПВО.

"Как видим, это им не помогает", – сказал Селезнев.

Видео дня

Эксперт подчеркнул, что деятельность Сил обороны по нанесению дальнобойных ударов приносит результаты.

"Мы разрушаем нефтепереработку Российской Федерации, а значит, лишаем российскую армию крови, ведь фактически нефтепродукты – это кровь армии. Нет дизельного топлива – останавливаются танки. Нет бензина – останавливается автомобильная техника. Нет авиационного керосина – меньше в воздух поднимаются российские самолеты и вертолеты. Безусловно, эта деятельность еще требует усовершенствования и масштабирования, потому что у врага еще есть немало ресурсов, с помощью которых он производит все то, что нужно для российских оккупантов", – зазначил Селезнев.

При этом он напомнил об известной поговорке, что "вода камень точит". Ведь поражаются не только нефтяные объекты компании "Лукойл", но и другие значимые объекты в различных российских регионах.

По его мнению, враг недополучает ресурсы, от которых зависит продвижение вперед на фронте.

О дальнейших планах дальних ударов

Как отметил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал план дальних ударов на июнь, и из-за этого чрезвычайно нервничают российские чиновники.

Отдельно он сказал, что война должна вернуться туда, откуда она пришла.

"Я надеюсь, что удары по территории Москвы и Подмосковья – по военным объектам и объектам военной инфраструктуры, по местным предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации – станут некой традицией. Потому что, как мы видим, мы нашли возможность пробить вражескую систему противовоздушной обороны над регионом РФ, который наиболее плотно защищен системами противовоздушной и противоракетной обороны", – резюмировал бывший пресс-секретарь.

Удары по российским объектам

Как сообщал УНИАН, 11 марта Силы обороны в ходе масштабной ночной атаки точно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 28 мая дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского военно-промышленного комплекса (ВПК) – заводе "Радуга" им. Березняка, который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы. Этот завод производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В частности, ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

Атака на Москву стала еще одним способом напомнить россиянам, что война продолжается не так уж и далеко.

Вас также могут заинтересовать новости: