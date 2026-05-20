Трамп и его семья получили пожизненный иммунитет от налоговых проверок, - NYT

Налоговые эксперты высказали предположение, что такое решение может быть незаконным.

Министерство юстиции США предоставило президенту Дональду Трампу, членам его семьи и связанным с ним компаниям иммунитет от текущих налоговых проверок и возможных преследований. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о дополнении к соглашению между Трампом и правительством США, в рамках которого также создается компенсационный фонд на 1,8 миллиарда долларов для союзников президента, которые якобы пострадали от федеральных расследований и преследований.

В документе, подписанном исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, указано, что правительству будет "навсегда запрещено и невозможно" возбуждать судебные иски или преследовать Трампа, членов его семьи и его компании по налоговым делам.

Это положение сразу вызвало критику, поскольку налоговые эксперты предположили, что оно может быть незаконным.

Как отметило издание, то, что дополнение к соглашению без лишней огласки опубликовали на сайте министерства, лишь подчеркнуло его беспрецедентную дерзость. Мол, оно продемонстрировало "решимость Трампа и его команды проталкивать максималистские меры с минимальным внешним контролем в момент, когда они все еще обладают беспрекословным контролем над правительством".

В то же время, как говорится в материале NYT, федеральный закон запрещает президенту, вице-президенту и другим должностным лицам исполнительной власти приказывать Службе внутренних доходов начинать или прекращать конкретные аудиты. Однако этот широкий запрет, похоже, содержит исключение для генерального прокурора.

Старший юридический советник Центра налогового права Нью-Йоркского университета Брендон ДеБот заявил, что защита от аудита все равно может быть незаконной.

"Служба внутренних доходов должна будет принять меры, чтобы это освобождение от претензий вступило в силу, а это может вызвать дополнительные вопросы относительно незаконного политического вмешательства в процесс аудита. Это соглашение и общее освобождение от претензий являются вопиющим злоупотреблением налоговой и правовой системой", – сказал он.

Даже республиканцы критикуют фонд

Создание фонда и новые гарантии для Трампа уже вызвали критику не только среди демократов, но и у части республиканцев. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что он "не является большим сторонником" такого фонда и не видит в нем "никакой цели".

А сенатор-демократ Крис Ван Голлен во время слушаний в Сенате обвинил Бланша в том, что тот ведет себя "как личный адвокат Трампа", а не как независимый руководитель Минюста.

Бизнес-подход Трампа в политике

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп хочет получить $300 миллиардов, продвигая совместный "мирный план" США и России для завершения войны в Украине. Осенью 2025 года Foreign Policy писал, что американские фирмы могут получить 100 млрд долларов из российских активов на восстановление Украины (правительство США заберет 50% прибыли от этих проектов), а остальные 200 млрд пойдут в инвестиционный инструмент США и России. При этом расходы на восстановление (еще 100 млрд) хотели переложить на европейских налогоплательщиков.

Также, формируя в начале 2026 года "Совет мира", Трамп за постоянное членство хотел миллиард долларов от страны. "Каждое государство-член будет занимать свое место не более трех лет с момента вступления в силу настоящего Устава с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трехлетнего срока не применяется к государствам, которые в течение первого года после вступления в силу устава внесут в Совет мира денежный взнос в размере более 1 000 000 000 долларов США наличными", – говорится в проекте устава "Совета мира".

