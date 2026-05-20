Инженеры разобрали новый аккумулятор BYD и обнаружили неприятный факт

Новый аккумулятор действительно является передовым, но не в том, что касается его ремонта.

Два месяца назад китайский автогигант BYD представил батарею нового поколения для своих электромобилей. Команда китайских инженеров-энтузиастов решила разобрать ее и обнаружила, что, несмотря на прогрессивную конструкцию, аккумулятор практически невозможно отремонтировать, если возникнет такая необходимость, пишет CarNewsChina.

В публикации отмечается, что новая батарея Flash Charging на базе литий-железо-фосфатной химии (LFP) уже успела удивить рынок рекордной скоростью зарядки. В марте компания продемонстрировала результат, при котором аккумулятор заряжался от 10% до 70% всего за пять минут, а до 97% – за девять минут. Такие показатели в настоящее время считаются недостижимыми даже для многих перспективных твердотельных батарей, которые еще находятся в стадии разработки.

Впрочем, неделю назад один из китайских блогеров провел в китайских соцсетях прямую трансляцию теста зарядки этой батареи с подключенным к автомобилю бортовым компьютером. Во время эксперимента температура аккумулятора достигла 76 градусов по Цельсию, что вызвало беспокойство среди зрителей.

После этого блогер собрал команду техников, специализирующихся на разборке аккумуляторов электромобилей, чтобы исследовать новый аккумулятор BYD изнутри. Однако уже на начальном этапе специалисты обнаружили, что конструкция практически не предусматривает простого доступа к внутренним компонентам.

По словам техников, корпус батареи скреплен чрезвычайно прочным структурным клеем. Они пытались локально нагревать места соединений, но даже высокие температуры не помогли ослабить фиксацию. Тогда команда прибегла к другому методу – аккумулятор на 40 часов поместили в условия глубокой заморозки, надеясь, что клей станет более хрупким.

Как сообщает издание, даже после этого демонтаж не стал проще. Во время прямой трансляции техники использовали молотки, зубила, а впоследствии и угловую шлифовальную машину, чтобы буквально прорезать слой клея и добраться до внутренних элементов батареи. Часть зрителей критиковала такой метод, называя процесс разрушительным и хаотичным, однако команда объяснила, что все менее агрессивные способы оказались безрезультатными.

Когда батарею все же удалось открыть, внутри обнаружили 170 тонких и длинных призматических элементов. Такая форма, по словам экспертов, позволяет эффективнее размещать между ними охлаждающие пластины. Почти все элементы соединены последовательно, кроме нескольких отдельных секций в передней и задней частях аккумулятора.

Отдельное внимание технических специалистов привлекла система охлаждения. В материале говорится, что BYD отказалась от классической схемы с антифризом и применила прямое охлаждение хладагентом. Фактически каналы внутри батареи выполняют роль теплообменника, что должно обеспечивать более быстрый отвод тепла.

Сначала технические специалисты усомнились, способна ли такая система равномерно охлаждать всю батарею без образования "горячих точек". Однако дальнейший анализ конфигурации каналов показал, что инженеры BYD специально спроектировали их так, чтобы тепло распределялось максимально равномерно.

Несмотря на восхищение инженерными решениями, эксперты пришли к выводу, что батарея фактически не подлежит ремонту. Большое количество структурного клея используется не только в корпусе, но и вокруг проводки и других внутренних компонентов. Из-за этого даже замена отдельной ячейки или модуля системы управления батареей потребовала бы разрушения части конструкции.

Как отмечают авторы эксперимента, аккумулятор выглядит спроектированным по принципу полной замены в случае неисправности, а не ремонта отдельных компонентов.

