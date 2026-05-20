Москва и Пекин договорились об основных параметрах проекта "Сила Сибири-2", однако ключевые детали и график его реализации требуют согласования, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Достигнуто соглашение по маршруту и способу реализации проекта. Некоторые детали еще нужно доработать, но в целом такая согласованность уже существует", – сообщил российским СМИ пресс-секретарь Путина.

Однако, по его словам, график строительства газопровода до сих пор не определен.

В то же время Reuters обращает внимание, что в документах, подписанных во время визита Владимира Путина и опубликованных Кремлем, не упоминается ни о каких соглашениях по нефти и газу.

Как пишет издание The Moscow Times, это означает, что конкретных договоренностей о строительстве "Силы Сибири-2" так и не было достигнуто.

"Газпрому", потерявшему европейский рынок, этот газопровод крайне необходим. Однако, как писала ранее Financial Times, главным камнем преткновения для его строительства остается цена на газ. По данным источников издания, Китай требует снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за тысячу кубометров. Это в 5 раз ниже, чем Пекин платит сейчас (258 долларов за тысячу кубов), и в 8,5 раза меньше цен "Газпрома" для других клиентов в дальнем зарубежье (420 долларов).

Кроме того, Китай обеспокоен тем, что спрос на газ, возможно, достиг пика, и поэтому сомневается в необходимости брать на себя дополнительные обязательства по его закупке.

Reuters отметило, что газопровод "Сила Сибири-2", протяженностью, по данным из открытых источников, от 4 до 6,7 тысяч километров (в зависимости от окончательного маршрута), будет транспортировать 50 млрд куб. м газа в год в Китай через Монголию с арктических месторождений Ямала. Газопровод станет крупнейшим в мире, в случае его строительства.

В настоящее время существует один газопровод из России в Китай – "Сила Сибири", который ежегодно транспортирует более 38 миллиардов кубометров газа из Восточной Сибири.

Китай включил несколько газопроводов с Россией в проект своего нового пятилетнего плана развития на 2026–2030 годы, который был обнародован на прошлой неделе во время ежегодной сессии высшего законодательного органа КНР. Издание South China Morning Post пишет, что это оживило дискуссии о возможности ускорения строительства проекта "Сила Сибири 2".

В начале прошлой осени "Газпром" и CNPC подписали меморандум о реализации проекта "Сила Сибири-2". При этом, по оценке российско-евразийского центра Карнеги, стоимость строительства участков через Россию и Монголию может достигнуть 36 млрд долл.

По данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай надеется разблокировать строительство газопровода "Сила Сибири-2".

