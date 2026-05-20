В Польше обратились к Украине из-за дронов, залетающих на территорию НАТО

Глава Минобороны Польши считает, что Россия может использовать инциденты с беспилотниками для провокаций, пропаганды и усиления гибридных действий.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна максимально точно выбирать цели для ударов по территории России, чтобы избежать рисков для безопасности стран НАТО. Такое заявление он сделал во время брифинга для журналистов, пишет "Укринформ".

Косиняк-Камыш отметил, что Россия может использовать инциденты с беспилотниками, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО, для провокаций, пропаганды и усиления гибридных действий.

"Поэтому Украина должна быть очень осторожной: понимая свои тактические цели в войне, которую она ведет, она должна защищать территорию стран НАТО", - добавил он

Украина не направляет НАТО предупреждения о дронах, летящих в сторону РФ

Ранее Yle писало, что Украина во время атак беспилотниками по территории России заранее не предупреждает об этом страны НАТО. Угроза проникновения дронов в воздушное пространство затронула Финляндию, Эстонию и Латвию.

В Минобороны Латвии отметили, что страна не получает и не требует от Киева предупреждений об атаках на РФ. В свою очередь, в сообщении ВВС Эстонии для журналистов говорится, что Украина не предоставляет государствам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству Альянса.

