'Риски никуда не делись': банкир рассказал, что будет с курсом доллара в начале лета

Валютный рынок по-прежнему чувствителен к военным, экономическим и внешним факторам.

До конца месяца и в начале лета валютный рынок Украины, скорее всего, останется контролируемым, без резких курсовых скачков. Курс доллара может колебаться в пределах 43,5–44,5 гривни, а курс евро, в зависимости от ситуации на мировых рынках и динамики цен на энергоресурсы, будет колебаться в диапазоне 50–52,5 гривни.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте отметил, что валютный рынок остается чувствительным к военным, экономическим и внешним факторам. Однако, по его оценке, на данный момент ситуация остается контролируемой.

"Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и дальше будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой "шокотерапии" нет", – сказал Мамедов.

Видео дня

Он добавил, что режим "управляемой гибкости", введенный Национальным банком, позволяет сглаживать чрезмерные колебания спроса и предложения на валюту.

"Курс гривни не жестко фиксирован, однако НБУ располагает достаточным количеством инструментов, в частности валютными интервенциями, чтобы не допустить хаотичных или спекулятивных "игр" на рынке", – отметил банкир.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,97 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,36 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 3 копейки и составляет 44,37 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: