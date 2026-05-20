Ответ будет разрушительным: Рютте предупредил о последствиях применения РФ ядерного оружия по Украине

В Альянсе следят за текущей ситуацией вокруг российско-беларуских учений с отработкой нанесения ударов ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в Альянсе следят за совместными российско-беларускими ядерными учениями. Однако в случае применения ядерного оружия против Украины последствия для России будут разрушительными. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД стран-членов Альянса в Хельсингборге (Швеция).

В частности, генерального секретаря Альянса спросили, видит ли он возможность того, что Россия может применить ядерное оружие в своей войне против Украины.

"Они знают, что если это произойдет, реакция будет разрушительной", - подчеркнул Рютте.

При этом он отметил, что совместные российско-беларуские ядерные учения отслеживаются.

"Мы следим за тем, что происходит", - добавил Рютте.

Российские ядерные учения

Как сообщал УНИАН, в период с 19 по 21 мая проходят совместные российско-беларуские учения "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". В этих учениях задействовано более 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц техники. К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты. Также задействовано 200 ракетных установок.

В то же время в Беларуси заявили, что их армия совместно с российскими военными приступила к отработке ударов ядерным оружием.

