Российские 'Панцири' в Крыму замолчали: эксперт раскрыл ситуацию с ПВО

Он отмечает, что украинские "дроновые санкции" демонстрируют высокую эффективность.

В оккупированном Россией украинском Крыму у российской армии возник дефицит ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Как отмечает проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии", после поражения проходят недели, а иногда и месяцы, пока на атакованной российской позиции появляется "Панцирь" на замену.

Начиная с марта, местные паблики в Крыму часто сообщали, что во время ударов украинских беспилотников "Панцири" "молчат", слышна только стрельба из автоматов и пулеметов.

Военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса, на условиях анонимности отметил, что командиры расчетов ЗРГК оказались в сложной ситуации: теперь им приходится определять "важность" цели и стоит ли тратить на нее дефицитные ракеты.

В то же время в боевых условиях во время атаки большого количества украинских БПЛА и ракет на принятие такого решения просто нет времени. Результат – это пропуск цели и поражение ею объекта, который должен был защищать "Панцирь".

Модель СМД-Е

Эксперт также отметил, что о том, что "Панцири" модели СМД-Е появились в Крыму, пока нет сведений. Россия производит около 30 "Панцирей" всех модификаций в год, а сколько из них именно СМД-Е – неизвестно.

"Скорее всего, эту новинку будут использовать для охраны Кремля и других резиденций Путина", – сказал собеседник издания.

Защита Севастополя

Он также привел пример, что такой насыщенный российскими военными объектами город, как Севастополь, защищают около 10 "Панцирей". То есть, говорит он, с начала года Силы обороны Украины только в Крыму уничтожили или вывели из строя такое количество комплексов, сколько обеспечивают оборону Севастополя.

"Неудивительно, что после поражения проходят недели, а иногда и месяцы, когда на атакованной позиции появляется "Панцирь" на замену", – отметил военный эксперт.

Замедление производства

Он также заметил, что удары по военным заводам замедляют, а часто и останавливают на некоторое время процесс производства комплектующих, сборки устройств, блоков и механизмов.

Так, у Сил обороны Украины появляются очередные окна возможностей, которые украинские защитники успешно используют, и украинские "дроновые санкции" демонстрируют высокую эффективность.

Удары по России

Недавно во временно оккупированном Россией Крыму была поражена инфраструктура и средства противовоздушной обороны военного аэродрома "Бельбек".

В частности, это зенитный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром к комплексу С-400, система управления беспилотниками "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Кроме того, в этот перечень входит пункт передачи данных "земля-воздух", диспетчерская вышка и ангар на аэродроме "Бельбек".

