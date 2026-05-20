В Украине хотят переписать правила для владельцев солнечных панелей

Согласно проекту постановления, электроэнергию, произведенную домашней СЭС, будут закупать только в часы, определенные регулятором.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует принять ряд изменений для владельцев домашних солнечных панелей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регулятора.

Если документ будет принят, то продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу можно будет только в определенные часы:

с 1 апреля по 31 октября – с 04:00 до 23:00;

с 1 ноября по 31 марта – с 06:00 до 21:00.

Сейчас же регулятор разрешает выкупать такой ток в любое время суток.

Также НКРЭКП предлагает расширить возможности для владельцев и управляющих системами накопления энергии – крупных аккумуляторов, которые позволяют хранить произведенную солнечными панелями электроэнергию. Сейчас они могут продавать электроэнергию только на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, то есть только крупным предприятиям, электропоставщикам, трейдерам. Тогда как после изменений они смогут продавать ее напрямую обычным потребителям, если их оборудование подключено к сети облэнерго. Это может сделать рынок более доступным как для бизнеса, так и для населения.

Отдельно в проекте постановления речь идет о владельцах домашних солнечных электростанций и ветряных мельниц, которые работают не по "зеленому" тарифу. Сейчас они фактически не получают "живых" денег за проданную электроэнергию. Заработанные средства автоматически зачисляются на специальный счет и используются для оплаты электричества в периоды, когда станция производит меньше энергии. То есть действует система взаимозачета.

В случае принятия новых правил таким владельцам обещают выплачивать реальные средства за проданную электроэнергию – не позднее 15 числа следующего месяца после продажи.

В Евросоюзе популярность солнечных панелей бьет рекорды, и операторы вынуждены ограничивать производство электроэнергии солнечными электростанциями, поскольку сопутствующая инфраструктура не успевает за таким стремительным развитием.

В Украине солнечные панели также становятся популярным источником альтернативной энергии в условиях риска отключений света. Недавно корреспондентка УНИАН поделилась собственным опытом установки солнечной панели на балконе квартиры в многоэтажке. По ее словам, приобрести такую панель сейчас можно за 4100-4400 гривень. Ее мощность составляет 450 ватт – оптимально для зарядной станции и простых бытовых нужд. В солнечные дни в реальных условиях она обычно выдает около 360 Вт, хотя в пиковые моменты генерация может приближаться к номинальным значениям.

