Путин использует Африку как 'кошелек' для войны в Украине, - командующий ВС США

В то же время США сталкиваются с "черной дырой разведки" в регионе, отметил Андерсон.

Африканский регион стал "кошельком" для российского диктатора Владимира Путина для разжигания войны в Украине.

Об этом заявил командующий Африканским командованием США генерал Дагвин Андерсон, добавив, что сокращение американских войск в этом регионе и их союзников ослабило способность Америки отслеживать новые угрозы.

"С сокращением нашего регионального присутствия на 75% за последнее десятилетие, усугубляемым сокращением количества наших союзников, мы боремся с разведывательной черной дырой", – сказал Андерсон.

Он добавил: "Африка также служит кошельком Путина, где Россия использует нестабильность для добычи ресурсов, а также человеческие жизни для подпитки своей военной машины".

По его словам, РФ представляет свое присутствие в Африке как партнерство с региональными правительствами в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, особенно в странах, откуда были выведены западные войска. И африканский корпус РФ все больше заполняет вакуум безопасности в этом регионе.

Во время доклада законодатели также обратились к Андерсону по поводу сообщений о том, что РФ вербует граждан Африки для войны против Украины. На что он ответил, что количество завербованных россиянами африканцев "вызывает беспокойство".

Влияние РФ в Африке: что известно

В начале мая издание Foreign Policy сообщало, что РФ наращивает вербовку африканцев для войны в Украине. Отмечается, что Кремль делает это под видом приглашения на обычную работу. По оценкам украинской разведки, Москва планирует привлечь не менее 18 500 иностранных бойцов в 2026 году.

В то же время Reuters сообщает, что африканские страны осторожно реагируют на такие обвинения. Отмечается, что ряд стран региона пытается вернуть своих граждан с войны, однако они боятся разгневать Кремль.

