НБУ меняет правила оплаты картами: что это означает для украинцев

Эти изменения должны помочь бороться с мискодингом и теневыми операциями.

Национальный банк Украины меняет правила работы с платежными картами и онлайн-платежами, чтобы сделать платежи более прозрачными и затруднить мошеннические схемы, сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, банки и платежные сервисы будут обязаны передавать больше информации о получателях средств, а в квитанциях появится больше деталей о платеже.

Основные изменения:

в платежных данных теперь должны указываться реквизиты продавца или получателя средств – для компаний это код ЕГРПОУ, а для ФОПов – налоговый номер;

в квитанциях обязательно будут указываться сумма комиссии, назначение платежа и код категории продавца (МСС);

при онлайн-оплате пользователя должны заранее информировать, через какое финансовое учреждение проходит платеж.

Также НБУ четко урегулировал, когда услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам. Это касается, в частности, волонтерских сборов, чаевых в заведениях и продажи товаров через онлайн-платформы. Такие услуги смогут получать официально зарегистрированные волонтеры и люди, сотрудничающие с бизнесом по договору (например, физические лица, продающие подержанные товары на цифровых платформах, и официанты).

В Нацбанке объясняют, что изменения должны помочь бороться с "мискодингом" – ситуациями, когда продавцы подменяют категорию своей деятельности для обхода правил или комиссий, а также снизить уровень теневых операций.

"В итоге это повысит прозрачность расчетов, будет способствовать развитию цифровых сервисов, снижению уровня тенизации предпринимательской деятельности и укреплению доверия к платежной инфраструктуре", – отмечает регулятор.

Новые нормы вступают в силу с 20 мая 2026 года. У банков и платежных сервисов будет шесть месяцев, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.

О новых правилах платежных операций стало известно еще в марте 2025 года, когда проект соответствующего постановления был опубликован на сайте регулятора. В частности, новые правила предусматривали, что переводы средств станут более прозрачными благодаря обязательству банков предоставлять клиентам информацию о конечных участниках транзакции.

В мае стало известно о предстоящем ужесточении ограничений на банковские переводы для некоторых категорий предпринимателей. Нововведения коснутся вновь созданных и неактивных ФОП, а также новых и неактивных юридических лиц с признаками рискованной деятельности.

