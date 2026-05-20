Гросу раскрыла, как они с мужем назвали сына: мальчику дали двойное имя

Певица родила первенца 17 апреля.

30-летняя украинская певица Алина Гросу, которая недавно впервые стала мамой, рассекретила, как они вместе с мужем назвали новорожденного сына.

"Вижу много вопросов, как мы назвали сына. У него двойное имя, выбирали его вместе с мужем. Точнее, выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше. Оба имени дались ему не просто так, а есть объяснение", - написала Гросу в своем Instagram.

При этом она загадала подписчикам ребус, с которым они довольно быстро стравились. И оказалось, что супруги назвали мальчика Марк-Габриэль.

Напомним, накануне Алина Гросу поздравляла супруга, личность которого до си пор держит в секрете, с годовщиной свадьбы. Она впервые раскрыла, что четыре года назад 19 мая во второй раз вышла замуж, и показала несколько фото с их тайной свадьбы, на которых по-прежнему не видно лица ее избранника.

"Можно по-разному относиться к нашей паре… Но мы – 2 противоположности, которые так сильно привлеклись, сделали свой правильный выбор. И мы действительно счастливы", - писала она.

В сети при этом продолжают обсуждать, что мужем певицы является российский актер Роман Полянский.

