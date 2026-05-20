Нейросети в Shorts и конец фейкам: YouTube готовит радикальное обновление

Популярный видеохостинг объявил о глобальном апдейте.

YouTube интегрирует ряд ИИ-функций для улучшения поиска контента и защиты авторов от цифровых подделок, сообщает официальный блог платформы.

Трансформация поисковых алгоритмов Google коснулась внутренней системы видеохостинга – сервис получил функцию Ask YouTube. Стало известно, что новый инструмент позволяет пользователям отходить от стандартного поиска по ключевым словам и вводить длинные, детализированные запросы.

По имеющимся данным, система сможет обрабатывать фразы вроде "как научить ребенка кататься на велосипеде" или "обзоры от блогеров на уютные игры перед сном". ИИ-помощник поддерживает ведение диалога, так что пользователи могут задавать уточняющие вопросы для максимальной персонализации результатов выдачи. Вместо обычного списка роликов алгоритм самостоятельно анализирует базу данных, комбинирует подходящие короткие видео Shorts и классические длинные горизонтальные видео, после чего формирует краткую текстовую справку вместе с подборкой ссылок.

Сейчас функция доступна в тестовом режиме для платных подписчиков YouTube Premium на компьютерах в США.

Нейросеть Gemini Omni в инструментах Shorts и Create

Отмечается, что Google интегрирует свою новую мультимодальную ИИ-модель Gemini Omni непосредственно в инструменты создания контента. Нейросеть появится в функции YouTube Shorts Remix и в отдельном мобильном приложении для редактирования видео YouTube Create.

По словам разработчиков, интеграция Gemini Omni позволит системе "лучше понимать намерения автора во время монтажа".

Алгоритм берет на себя сложные технические процессы:

Автоматически корректирует аудиодорожки;

Сопоставляет видеоряд при склейке различных фрагментов;

Помогает сглаживать переходы.

По мнению компании, внедрять новые технологии стоит осторожно и без акцента на полностью сгенерированных роликах, поскольку другие платформы ранее сталкивались с неоднозначной реакцией аудитории.

Умный щит против цифровых клонов

Для борьбы с несанкционированным использованием внешности YouTube расширяет доступ к своему фирменному инструменту распознавания образов (likeness-detection tool). Теперь воспользоваться функцией защиты смогут все авторы контента в возрасте от 18 лет.

Алгоритм в фоновом режиме сканирует загруженные на платформу видео и выявляет случаи создания дипфейков или незаконного клонирования лиц реальных блогеров с помощью искусственного интеллекта. Если система зафиксирует злоупотребление или искажение информации, пострадавший автор имеет право отправить упрощенный запрос на немедленное удаление этого видеоролика с платформы.

Поскольку инструмент только выходит на широкий рынок, реальную эффективность модерации дипфейков эксперты смогут оценить со временем.

Новый глюк на платформе

Ранее УНИАН писал, что новый баг YouTube "съедает" 100% мощности процессора. После многочисленных жалоб пользователей разных браузеров сторонние разработчики выяснили, что причина кроется в интерфейсе YouTube. Речь идет о панели кнопок под видео (лайк, дизлайк, поделиться и т. д.), которая динамически подстраивается под ширину экрана.

Механизм работы выглядит следующим образом: когда кнопки не помещаются в строку, система скрывает часть элементов, чтобы освободить место. Когда "лишняя" кнопка исчезает, YouTube получает команду вернуть ее обратно, поскольку свободного места стало достаточно. После чего цикл может продолжаться бесконечно вплоть до полного зависания системы.

