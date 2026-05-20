Камалия показалась с бывшим мужем-миллиардером в особенный день (фото)

Певица опубликовала новые фото.

Известная украинская певица Камалия показала, как и с кем отпраздновала свой день рождения. 18 мая артистке исполнилось 49 лет.

"Вот так мы праздновали мой день рождения с улыбками, теплом, любовью и людьми, которые по-настоящему сделали этот день особенным", - отметила Камалия в своем Instagram в подписи к целой подборке ярких фотографий.

Среди тех, кто был рядом с певицей в ее особенный день, был ее бывший супруг, миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, а также ее дочери - Арабелла и Мирабелла.

"Спасибо всем за поздравления, объятия, искренность и свет, который вы подарили мне в этот день. Такие моменты остаются в сердце навсегда", - добавила Камалия.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Камалия честно ответила, сколько денег тратит на своих дочерей:

"По-разному. Вот они недавно зашли в магазин конного спорта и купили для лошадей необходимую амуницию. За один день потратили 3500 евро. Поэтому очень трудно сказать. Фиксированной суммы нет, потому что каждый месяц она отличается. За год за одного ребенка в школе платим 25 000 евро".

