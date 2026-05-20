Раньше за ними стояли в очередях: в Польше распродают земельные участки за копейки

Сейчас в Европе наблюдается неожиданный тренд – люди массово отказываются от собственных садов и огородов, которые еще недавно были дефицитом. В настоящее время сотни готовых участков просто стоят пустыми в ожидании хоть каких-то арендаторов, сообщает Gazeta.pl.

Как отмечается в материале, ярким примером этой аномалии стал польский город Кельце. Здесь в садах семьи Стефана Жеромского объявили, что у них есть целых 320 участков, которые готовы срочно передать жителям города или прилегающих районов.

Подобная ситуация с избытком земли фиксируется и в других крупных городах, в частности в Лодзи, Познани, Быдгоще и Жешуве.

Главной причиной такого падения спроса называют смену поколений. Инспектор Барбара Беганская рассказала, что многие пожилые люди годами ухаживали за этими огородами, но сейчас у них просто нет на это физических сил.

По имеющейся информации, старые хозяева очень надеялись, что передадут землю своим детям или внукам. Однако у молодежи совсем другие планы: они массово переезжают в мегаполисы ради карьеры, а те, кто остается, просто не хотят копаться на грядках.

"Они взрослеют до решения отказаться от использования участков", – сказала инспектор.

При этом условия для новых хозяев предлагаются очень привлекательные. Как говорится в материале, несмотря на отсутствие электричества, участки расположены в прекрасной местности, которая радует "прекрасной флорой и фауной". На территории есть 46 водохранилищ и 13 общедоступных колодцев.

"В Кельце не так много мест, где можно встретить кроликов и косулю", – похвалила Беганская.

Она также добавила, что это прекрасная возможность для горожан иметь свой уголок природы.

Чтобы стать полноценным хозяином сада, нужно выложить в общей сложности 704 злотых (около 8 518 грн). Сюда уже входит вступительный взнос в размере 300 злотых (примерно 3 630 грн), плата в Фонд развития в размере 150 злотых (примерно 1 815 грн) и годовая плата за само пользование землей, которая составляет 254 злотых (примерно 3 073 грн), пишут СМИ.

