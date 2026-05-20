Доллар побил новый рекорд: НБУ установил официальный курс валют на 21 мая

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса валют в Украине (предыдущий рекорд был установлен 13 марта – 44,16 грн/долл.)

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,30 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,26/44,29 грн/долл., а к евро – 51,31/51,33 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 мая вырос на 1 копейку и составлял 44,39 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,88 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 5 копеек и составил 51,75 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51 гривня за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 3 копейки и составил 44,37 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 25 копеек и составлял 51,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,77 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

