Вышел трейлер комедии 'Койот против Акме' по мотивам культовых Looney Tunes

Вышел официальный трейлер комедийного приключенческого фильма с элементами анимации "Койот против Акме" (Coyote vs. Acme), который расскажет об одном из ключевых персонажей культовой серии Looney Tunes.

Сценаристом и продюсером картины стал сам Джеймс Ганн – режиссер последнего "Супермена" и франшизы "Стражи Галактики. Соавтором сценария также выступила Сэми Берч ("Май, декабрь").

Режиссером "Койота против Акме" выступил Дэйв Грин, известный по фильмам "Черепашки-ниндзя 2" и "Эхо далеких миров". Основой фильма стали юмористические эссе Иэна Фрейзера о противостоянии корпорации АКМЕ и изобретательного Койота Уайли для журнала The New Yorker.

По сюжету, Койот Уайли покидает пустыню и отправляется в Альбукерке, чтобы противостоять в суде огромной корпорации АКМЕ – производителю абсурдных товаров: динамита, бомб, катапульт и т. д. Заручившись поддержкой адвоката Кевина, Койот должен победить в красноречии удивительно неприятного и болтливого адвоката АКМЕ.

Главные игровые роли в фильме исполнили Уилл Форте (сериалы "Последний человек на Земле", "СуперМакГрубер", "Четыре сезона") и Джон Сина ("Отряд самоубийц: Миссия на вылет", франшиза "Форсаж", сериал "Миротворец"), а также Лана Кондор ("Люди Икс: Апокалипсис", "Смертельно красивые балерины") и Пи Джей Бирн ("Волк с Уолл-стрит", "Вавилон").

Как сообщила пресс-служба украинского кинодистрибьютора Adastra Cinema, Warner Bros. стремилась выпустить сольник об одном из героев франшизы "Луни Тюнз" еще с момента успеха спортивного блокбастера "Космический джем" в 1996 году, однако официально запустить фильм "Койот против Акме" в разработку удалось только в 2018 году. Впрочем, в 2023 году студия отложила фактически готовый фильм "на полку" ради налогового списания на $30 миллионов. Однако после волны критики со стороны режиссеров, актеров и поклонников студия позволила авторам подобрать нового дистрибьютора. Им стала Ketchup Entertainment, известная работой с фильмами "Под гипнозом", "Хэллбой: Горбун", биопиком "Феррари" с Адамом Драйвером в главной роли, а также еще одним фильмом франшизы – "Луни Тюнз: Спасти планету!" 2024 года.

Фильм соединил в себе элементы комедии, пародийной судебной драмы и приключений, отсылая к фильму "Кто подставил кролика Роджера". На тестовых скринингах "Койот против Акме" получил положительные отзывы.

В украинский прокат фильм выйдет 1 сентября 2026 года.

