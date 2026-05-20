Дизайнер объяснила скрытые смыслы нового образа Усика перед боем с Верхувеном (фото)

Украинский боксер Александр Усик появился на битве взглядов перед боем с кикбоксером Рико Верхувеном в эксклюзивном наряде от бренда Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой. Подробностями нового сотрудничества со спортсменом стилист поделилась в комментарии программе "ЖВЛ".

"У нас с Александром всегда командная работа. И в этот раз было так же. Почти всегда это и крымские орнаменты, и вообще украинские. В этот раз мы решили сделать трезубец центральным элементом. Потому тут очень много всего закодировано", - заявила она.

В Instagram на странице бренда отметили, что новый костюм, сшитый для Александра Усика, "современная мужская форма сочетается с украинским сакральным кодом и символами внутренней силы".

"Главный акцент образа – золотая вышивка. Здесь золото – не о роскоши. Это символ света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. На фоне глубокого синего цвета золотые элементы выглядят как свет в темноте - как напоминание о силе, которая не исчезает даже в самые сложные времена", - говорится в сообщении.

Также Damirli высказались и о вписанном в подсолнечник трезубце, как о центральном символе образа.

"Это один из ключевых смыслов всего образа. Подсолнечник – символ Украины, жизни, земли и людей, которые всегда тянутся к свету. Трезубец внутри него – символ государства, воли и идентичности. Вместе они создают не просто герб или декоративный элемент, а образ Украины как живой силы – сильной, теплой и несокрушимой одновременно", - добавили в бренде.

Кроме того, у Гасановой акцентировали, что особое значение в образе имеет пояс с символом " ІС ХС НІКА" - давним знаком победы света над тьмой:

"Это тонкий акцент на духовной стойкости и способности сохранять спокойствие даже перед величайшим вызовом".

Напомним, как писал УНИАН, бой Усика против Верхувена состоится в Египте, в субботу, 23 мая 2026 года.

