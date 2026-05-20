Евродепутат призвала ЕС учесть влияние СВАМ на украинскую металлургию после визита в Украину

Заместитель председателя Комитета по международной торговле Европарламента Карин Карлсбро заявила, что европейские институты должны лучше осознавать последствия войны для украинской промышленности и учитывать это при формировании политики в отношении CBAM и торговли сталью.

Во время визита на украинские металлургические предприятия компании "Метинвест" Карин Карлсбро обсудила вопросы поддержки торговли между Украиной и ЕС, отсрочки механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), декарбонизации и интеграции украинской металлургии в европейский рынок.

По словам евродепутата, в Европе не все до конца понимают, в каких условиях сегодня работают украинские предприятия и с какими вызовами сталкивается промышленность во время войны.

"Цель моего визита - увидеть реальную картину. Формируя политическую повестку дня в Европарламенте, мы должны осознавать: Украина с нами в одной лодке как европейское государство", - заявила Карлсбро.

Она подчеркнула, что украинская металлургия продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы, проблемы с энергетикой и логистикой, а сама отрасль остается важной для экономической устойчивости страны.

"За пределами Украины не все до конца понимают, какие препятствия приходится преодолевать украинским предприятиям и людям, которые здесь работают. Для нас было критически важно увидеть собственными глазами, какой ценой дается выживание промышленности", - отметила евродепутат.

Отдельное внимание во время встреч уделили влиянию экопошлины CBAM, которая в условиях войны создает для украинских производителей дополнительные финансовые и технические вызовы. Из-за этого уже сегодня европейские потребители все чаще выбирают альтернативных поставщиков, что приводит к сокращению экспорта украинского чугуна, заготовки и проката.

В "Метинвесте" предлагают временно - на период военного положения - освободить от финансовой составляющей CBAM импортируемые товары из Украины как страны-кандидата в ЕС, пострадавшей от войны. В то же время требования к отчетности в рамках механизма должны сохраниться.

После войны может действовать другой механизм поддержки: платежи CBAM за украинскую продукцию могли бы направляться на финансирование декарбонизации - в частности, на закупку европейского оборудования для производства "зеленой" стали и энергии. Такой подход поможет сохранить долгосрочную конкурентоспособность отрасли, аккумулировать средства на экологическую модернизацию и одновременно создать спрос на передовые европейские технологии.

Карлсбро подчеркнула, что европейские институты должны учитывать роль украинской металлургии не только для экономики Украины, но и для самой Европы.

"Европейские институты должны осознать: защищая себя и свою экономику, украинская металлургия как часть Европы также помогает защищать всех нас", - сказала она.

Как известно, ранее депутаты Европейского парламента также призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, отметив, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений.

