'Болезный' ищет спасения у старшего брата: россияне поглумились над визитом Путина в Китай

В соцсетях жалуются, что Россия из равной сверхдержавы фактически превратилась в вассала Китая.

Владимир Путин вслед за Дональдом Трампом приехал в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Никаких прорывов встреча не принесла - продлен "Договор о добрососедстве и дружбе", а существенных новостей о проекте газопровода "Сила Сибири – 2", на который так рассчитывала Москва, по итогам визита так и не появилось.

В России визит Путина в Китай был воспринят кране неоднозначно, пишет Радио Свобода. В соцсетях с насмешкой пишут, что Путин поехал "униженно" просить помощи у "старшего брата", и жалуются, что Россия из равной сверхдержавы фактически превратилась в вассала Китая.

Россия променяла Европу на азиатского хозяина

"Карта планеты переписана. Теперь есть только две сверхдержавы: США и Китай… Когда-то СССР учил Китай строить заводы. Сегодня Россия покорно учит китайские иероглифы, потому что инструкция к новой жизни написана именно на них", - пишет Игорь Комиссаров в Facebook.

Он отмечает, что Россия оказалась в полной зависимости от Пекина и "променяла капризных, но предсказуемых европейских покупателей на одного жёсткого азиатского хозяина":

"Братство осталось. Но опять старший брат решает, сколько сладкого положено младшему. Но сегодня этот старший брат сидит в Пекине", пишет он.

Униженный Путин едет искать спасения

Сергей Талк напоминает об атаке украинских дронов на Москву перед визитом Путина:

"Путин будет выглядеть помятым и от него будет пахнуть дымом пожарищ. Товарищ Си только головой покачает на болезного".

Наталия Яшин отмечает, что дела у Путина идут плохо. "Фронт не справляется, ВСУ потихоньку освобождают квадратные километры и обстреливают логистику. Экономика не справляется, заводы закрываются, цены поднимаются. Финансы не справляются. И, главное, - народ не справляется", - пишет она.

Она отмечает, что теперь "униженный Путин поедет искать спасения у Си.

"Завтра Путин будет просить помощи, и умный Си ему какой-то подарочек сбросит в дрожащие руки. Но не спасет. Китай всё устраивает, а Путин... "оружия нет, но вы держитесь!" Завтра Путин получит китайский поцелуй", - пишет она.

Вместо империи - вассал Китая

Валерий Бочков отмечает, что Путин прилетает в Пекин – уже не как равный и союзник, а как человек, которому очень нужны деньги, рынки, технологии и политическое прикрытие.

"Россия, которая веками боялась стать сырьевым придатком Запада, стремительно становится сырьевым придатком Китая. Причём на гораздо худших условиях…. Самое ироничное – Путин ведь действительно хотел войти в историю как собиратель империи. А войдёт, возможно, как человек, который окончательно превратил Россию в младшего вассала Китая", - подчеркивает он.

Визит Путина в Китай - что обсудили

По данным СМИ, Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и являются образцом всеобъемлющего партнерства.

В свою очередь Си Цзиньпин также отметил, что к настоящему времени отношения Китая и РФ достигли "высокого уровня", и именно эти две страны должны построить более справедливую систему глобального управления.

Также СМИ пишут, что в ходе встречи Путин и Си Цзиньпин уже успели обсудить важность окончания войны на Ближнем Востоке, но проигнорировали тему российской агрессии против Украины.

