Ни дня на работе за 65 лет жизни: какую пенсию можно получить без стажа в Польше

Пенсионная система Польши довольно-таки жесткая.

Граждане Польши, достигшие пенсионного возраста в 65 лет, но не имеющие ни одного дня подтвержденного стажа работы, не получат никакой пенсии. Польское законодательство связывает право на минимальное пособие с наличием требуемого периода страхового и нестрахового стажа, составляющего 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Издание Gazeta Prawna пишет, что если не зафиксировано ни взносов, ни начального капитала, то сумма пособия составит 0 злотых. В такой ситуации единственной формой финансовой поддержки могут быть пособия по социальной помощи, как постоянное пособие от центра социальной помощи в городах и селах (MOPS, GOPS), при условии соответствия критерию дохода.

Специальная пенсия для людей без стажа

Лица, которые не могли устроиться на работу из-за воспитания детей, могут претендовать на дополнительное родительское пособие. Это программа, широко известная как "Mama 4 plus". Пособие полагается матерям, которые родили и воспитали не менее четырех детей.

В исключительных случаях о поддержке может ходатайствовать отец детей, если мать покинула семью или умерла. Выплачиваемая сумма равна текущей минимальной пенсии и составляет 1978,49 злотых или 23830 гривень до вычета налогов (то есть, брутто). Сумма, которую выдадут "чистыми" на руки, составляет 1642,13 злотых или 19778 гривень (нетто). Из суммы брутто вычитается 9% взноса на медицинское страхование и 12% аванса на подоходный налог. Выплата этих денег не происходит автоматически и требует подачи официального заявления.

Помощь для лиц, не уплачивающих взносы

Пожилые люди, не имеющие права на выплаты, могут воспользоваться системой социальной помощи. Городские и коммунальные центры социальной помощи располагают механизмами постоянной поддержки. Лица, полностью утратившие трудоспособность по возрасту, могут подать заявление на получение постоянного пособия в MOPS или GOPS.

Максимальный размер постоянного пособия составляет 1229 злотых в месяц (14799 грн). Назначение постоянного пособия зависит от соответствия критерию дохода. Порог составляет 1010 злотых для одинокого человека и 823 злотых на человека в семье. Постоянное пособие является компенсационным.

Одинокий человек с нулевым доходом получит полную сумму в размере 1010 злотых (сумма пособия не может превышать доходный критерий для одинокого человека). Сумма в 1229 злотых – установленный законом максимальный предел, который пособие не может превышать, например, при наличии других доходов в семье.

Пожилые люди могут также подавать заявки на целевые пособия на покупку лекарств, продуктов питания и покрытие расходов на коммунальные услуги.

Ранее УНИАН писал, что в Польше планируют поднять зарплаты в сфере здравоохранения. Так, с 1 июля минимальная заработная плата в стране увеличивается до 8458 злотых или примерно 102 923 гривни.

