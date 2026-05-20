Паркет и ламинат уходят в прошлое: что теперь выбирают для пола

Еще несколько лет назад такой пол ассоциировался только с ангарами и гаражами, но теперь он все чаще появляется в гостиных квартир. Промышленный пол вытесняет паркет, потому что он создает современный вид, выдерживает ежедневную нагрузку и не требует постоянного ухода, пишет Rúzs Online.

Как отмечается, за этой тенденцией стоит не только внешний вид, но и образ жизни. Многие люди ищут решение, которое было бы простым, долговечным и практичным, а промышленный пол как раз это и обеспечивает: минималистичную поверхность, ощущение большего пространства и меньше хлопот.

В издании пояснили, что в открытых и современных квартирах такой пол работает особенно хорошо, ведь создает более целостный вид: нет большого количества переходов, а помещение кажется светлее и опрятнее.

"Сегодня существует не только классический серый бетон. Есть также более глянцевые варианты, более теплые оттенки и декоративные поверхности, которые легче сочетать с деревом, текстилем и современной мебелью, чтобы сделать интерьер уютнее", – говорится в статье.

Прочность для повседневной жизни

Как отметил автор, многие выбирают промышленный пол из-за того, что он не скрипит, не разбухает от влаги и хорошо выдерживает пролитые жидкости, а также перемещение мебели и ежедневную суету. Именно в этом аспекте для многих людей он окончательно побеждает паркет.

Недостатки

На ощупь такой пол холоднее, а из-за твердой поверхности он менее подходит для семей с маленькими детьми, если нет подогрева или ковров.

Кроме того, при монтаже нельзя допускать небрежности, ведь ошибки потом трудно исправить, отметили в издании.

Сколько стоит

Цена промышленного пола зависит от типа и способа обработки поверхности и в среднем в Европе составляет 30–60 евро за квадратный метр. Варианты с эпоксидным или полиуретановым покрытием могут быть еще дороже.

Несмотря на это, отмечается, что многие люди воспринимают такой пол как долгосрочную инвестицию, поскольку это покрытие не придется менять каждые несколько лет.

Ранее УНИАН писал, что плитка для пола на кухне уходит в прошлое, а вместо этого одним из главных трендов последнего времени стал принцип "пол на пол". Его суть заключается в том, что при обновлении интерьера кухни новое покрытие укладывают прямо поверх старой плитки без ее демонтажа. Такой вариант сокращает сроки проведения работ и уменьшает количество строительного мусора и шума.

