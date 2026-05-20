Желтые листья у орхидеи: цветоводы рассказали, как спасти растение

На самом деле избавиться от желтых листьев у орхидей гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Пожелтевшие листьев у орхидеи не всегда говорит о том, что растение погибает. Скорее всего проблема вызвана ошибками в уходе, которые можно быстро исправить.

Эксперты назвали 5 самых распространенных причин, почему листья орхидеи теряют цвет, и объяснили, как вернуть растению здоровый вид, пишет Tomsguide.

Одной из главных причин специалисты называют чрезмерный полив. Избыток влаги может вызвать гниение корней и грибковые инфекции, из-за чего листья начинают желтеть. Перед поливом рекомендуется проверять, высох ли субстрат. Если корни стали мягкими и коричневыми, поврежденные части следует удалить, а растение пересадить в свежую смесь из коры или мха.

Не менее опасен и недостаточный полив. Если орхидее не хватает влаги, листья также могут менять цвет. Чтобы избежать проблемы, цветоводы советуют регулярно проверять влажность почвы пальцем.

Еще одной причиной пожелтения может стать слишком яркое солнце. Несмотря на любовь орхидей к свету, прямые солнечные лучи способны обжечь листья. Лучшим местом для растения считается зона с рассеянным освещением – например, рядом с окном, но без попадания прямого солнца.

Также орхидее может не хватать питательных веществ. Если желтеют старые листья, это может указывать на дефицит азота, а пожелтение между жилками - на нехватку магния. В таком случае специалисты рекомендуют использовать водорастворимые удобрения для орхидей и подкармливать растение раз в неделю.

Кроме того, пожелтение листьев может быть естественным процессом старения. Обычно это касается нижних листьев, которые растение постепенно сбрасывает в конце жизненного цикла. В таком случае достаточно аккуратно удалить старые листья, чтобы орхидея выглядела ухоженной.

