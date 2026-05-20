Радиация в обломках российских дронов: Флеш объяснил, насколько это опасно

Стержни из обедненного урана в ракете очень опасны.

Российские оккупанты устанавливают на свои дроны ракеты, в обломках которых после падения фиксируется радиация. Об этом в комментарии УНИАН сказал Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам связи, советник министра обороны.

Он рассказал, что россияне в целом используют ракету, которую устанавливают на "Шахед". По их замыслу, эта ракета будет сбивать украинские вертолеты.

"Это очень старая советская ракета, и в этой ракете в качестве боевой части используются специальные стержни из обедненного урана. Они очень опасны", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что когда такие обломки находят, то стержни должны убирать специалисты, ведь фиксируется радиация.

Р-60 в Черниговской области

Говоря о сегодняшней информации от Службы безопасности Украины, "Флеш" рассказал, что боевая часть советской ракеты Р-60 состоит из специальных стержней из обедненного урана, которые очень прочные, чтобы иметь возможность атаковать самолеты. "Эта боевая часть излучает радиацию", – добавил он.

Насколько это опасно

Отвечая на вопрос, насколько это опасно для окружающей среды и для людей, Бескрестнов отметил, что опасно это может быть только для специалистов, работающих с этими обломками.

В то же время он призвал гражданских лиц не подходить к обломкам и не предпринимать с ними никаких действий, а обращаться к специалистам.

Кроме того, по словам эксперта, земля и вода из-за этих стержней не загрязняются, ведь они находятся внутри боевой части. "Она цела, она не разламывается и не разлетается, насколько мы это обнаруживали", – сказал эксперт.

Часто ли фиксируются такие находки

На уточнение, сколько раз находили что-то подобное, "Флеш" ответил, что это было очень много раз, и фиксируется еще с зимы.

"Пожалуй, каждую неделю мы фиксируем одну такую ракету. Россияне пытаются охотиться за нашими вертолетами", – отметил он.

Без скрытого смысла

Кроме того, специалист заметил, что Россия применяет такую технологию "не специально, это не боевой радиационный заряд внутри".

"Это просто такая технология, которая в советские времена использовалась при изготовлении боевой части. Это советская ракета Р-60, предназначенная для поражения, например, перехватчиков. И носовая часть у нее должна быть очень твердой. И нет ничего тверже, чем стержни из обедненного урана. И в советские времена их туда установили как средство поражения. Но сейчас мы видим, что они излучают радиацию", – пояснил Бескрестнов.

Высокая радиация от дрона с ракетой в Черниговской области

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля. Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка.

В непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой был зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.

Исследования установили, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

