Первый украинский КАБ смогут запускать с самолетов F-16, Rafale и Mirage, – эксперт

Украинские управляемые авиационные бомбы должны помочь наносить больше потерь российским захватчикам на поле боя.

Благодаря украинским управляемым авиационным бомбам удастся уничтожать защищенные и заглубленные командные пункты, пункты управления и связи, а также места сосредоточения личного состава российских захватчиков. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В частности, его спросили о разработке украинских КАБ и о том, когда эти управляемые бомбы уже будут применяться на фронте.

"Фугасные авиационные бомбы, которые обычно служат донором или основой для управляемых авиационных бомб, у нас есть. Определенные запасы у нас остались еще со времен Советского Союза, как и определенное оборудование, которое превращает обычную фугасную авиационную бомбу в управляемую. Это по силам нашим конструкторам, ведь мы создаем на самом деле неплохие крылатые ракеты. Причем номенклатура этих ракет немалая", – отметил Селезнев.

При этом, как подчеркнул эксперт, важно то, что у Украины есть носители, которые могут задействоваться для запуска этих КАБ.

"Речь идет не только о номенклатуре самолетов, которые у нас были еще до полномасштабного российского вторжения, но и о самолетах, которые мы получили в рамках сотрудничества с нашими американскими и европейскими партнерами", – добавил экс-спикер.

По его словам, это американские истребители F-16, французские Rafale и Mirage, которые могут служить носителями для этого вооружения.

"А это означает, что авиационная компонента у нас достаточно мощная и может быть задействована, в частности, для того, чтобы атаковать вражеские цели. Потому что управляемая авиационная бомба – это относительно недорогая, но очень мощная огневая сила. И я уверен, что у нас будет возможность в рамках собственной стратегической обороны реализовывать этот сценарий, уничтожая защищенные и углубленные командные пункты, пункты управления и связи, места сосредоточения личного состава", – подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что это будет увеличивать российские потери, ведь задача украинской армии – выйти на показатели уничтожения 50 тысяч захватчиков в месяц.

"Нам есть над чем работать и что совершенствовать, а управляемые авиационные бомбы от украинских производителей точно будут работать именно на такой результат", – резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что первая украинская управляемая авиационная бомба (УАБ) готова к боевому применению. Ее разработка длилась 17 месяцев. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска. Боевая часть бомбы – 250 кг.

