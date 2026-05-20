150 лет загадки: ученые наконец раскрыли, куда исчез корабль-призрак 'Мария Целеста'

Кратковременный взрыв паров этанола на борту "Марии Целесты" мог вызвать панику среди экипажа, не оставив следов пожара или разрушений на судне.

Ученые считают, что смогли приблизиться к разгадке одной из самых известных морских загадок в истории – исчезновения экипажа корабля Mary Celeste ("Мария Целеста"), известного как "корабль-призрак", пишет IFLScience.

Судно обнаружили дрейфующим в Атлантическом океане 5 декабря 1872 года недалеко от Азорских островов. На борту не было ни одного человека, хотя груз, личные вещи экипажа и сам корабль остались почти невредимыми. Без следа исчезли капитан Бенджамин Бриггс, его семья и еще несколько членов экипажа – всего 10 человек.

На протяжении десятилетий выдвигались различные версии: от пиратского нападения и мятежа до штормов, болезней и даже сверхъестественных явлений. Однако последние эксперименты вновь подтвердили одну из самых известных гипотез – взрыв паров алкоголя.

Известно, что "Мэри Селеста" перевозила более 1700 бочек этанола. После осмотра корабля часть бочек оказалась пустой, что могло свидетельствовать об утечке легковоспламеняющихся паров в трюм.

Еще в 2006 году химики из Университетского колледжа Лондона провели эксперимент для телеканала Channel 5, во время которого смоделировали взрыв в копии трюма судна. Исследователи пришли к выводу, что кратковременная вспышка могла создать мощную ударную волну без следов обгорания или пожара.

В 2026 году другая группа ученых из Манчестерского университета повторила исследование с использованием древесины и этанола в модели корабля. Эксперимент показал, что при более высоких температурах Атлантики пары алкоголя могли мгновенно воспламениться после случайной искры – например, от трубки или металлического трения.

Исследователи предполагают, что экипаж мог в панике покинуть судно, опасаясь нового взрыва. По одной из версий, люди сели в спасательную шлюпку, которую впоследствии унесло в океан.

Ученые отмечают, что окончательного ответа пока нет, однако именно версия взрыва алкогольных паров на данный момент считается наиболее убедительным объяснением загадочного исчезновения экипажа "Марии Целесты".

