На День вышиванки Киев разогреет до +27°

В четверг, 21 мая, в Киеве ожидается теплая погода с периодическими дождями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +16°...+17°, а днем воздух в столице разогреет до +26°...+27°. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 745-747 мм ртутного столба.
Погода 21 мая
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°, дождь, возможна гроза.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь, возможна гроза.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь, возможна гроза.
В Тернополе 21 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь и гроза.
В Виннице завтра будет +12°...+24°, облачно с прояснениями, сильный дождь и гроза.
В Житомире в четверг ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+27°, облачно с прояснениями,.
В Черкассах завтра ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+29°.
В Одессе 21 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +26°, сильный дождь и гроза.
В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°, сильный дождь и гроза.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +29°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +13°...+23°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°.