Декларация с 'русским душком': СМИ увидели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

Владелица группы компаний "Зоря Агро Групп", арендующей земельные участки в нескольких районах Житомирской области, а также депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко подтвердила прямые связи с бизнес-группой Павла Бабича, формального владельца, ведь группа осуществляет свою деятельность на средства российского олигарха и экс-владельца компании "Росгосстрах", находящейся под санкциями, Данила Хачатурова. Об этом говорится в публикации издания "Коротко.Про", основанной на анализе декларации Костюшко за 2025 год, поданной в конце апреля. Там Костюшко указала полный перечень компаний, в которых она имеет долю, а также бизнесы, в которых она получала доход, пишут "Украинские новости".

В частности, депутат указала, что получала зарплату в качестве заместителя директора по совместительству в ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445), которое относят к группе Павла Бабича. Компанию формально основала ООО "Зоря Агро групп" (43953003), бенефициаром которой, в свою очередь, является кипрский офшор Бабича Amagere Holdings Limited. В "Зоре" Костюшко, согласно декларации, "работает" генеральным директором. Костюшко также предоставляла ООО "УХА ЭКО" возвратную финансовую помощь. Кроме того, Amagere владеет 90% ООО "Зоря-Стремигород", где 10% принадлежат Костюшко. Ранее она отрицала, что Бабич является ее бизнес-партнером, пишет издание.

"Неуказание в декларации наличия влияния на ряд компаний из "группы Бабича" – является грубым коррупционным нарушением, которое может привести не только к административной или уголовной ответственности, но и к лишению мандата депутата областного совета", – говорится в статье.

Издание напоминает, что Бабич – бывший руководитель службы безопасности страховой компании "Провидная", которую он возглавил после начала вторжения России в Украину, когда акционеры – российские бизнесмены, спрятавшиеся за голландским холдингом – решили перепрофилировать страхование на агробизнес. "Владельцем "Провидной" была компания "Росгосстрах" – один из крупнейших частных игроков страхового рынка в России, находящийся под жесткими санкциями, в частности, из-за помощи армии РФ. Ее владельцем был Даниил Хачатуров – фигурант "кремлевского списка" – перечня наиболее приближенных к Владимиру Путину российских олигархов", – говорится в материале.

Ранее агробизнесом владел Зураб Гелашвили, также один из бывших должностных лиц "Росгосстраха"

Журналисты обратили внимание, что после предыдущих расследований деятельности бизнеса Костюшко-Бабича и реальной угрозы санкций и проверок со стороны Службы безопасности Украины из кипрского реестра исчезли файлы отчетности, где указывались конкретные суммы средств (около 7 млн долл.), которые выделялись на различные компании "Зори", а также указывались другие кипрские компании, за которыми стояли инвестиции в российскую туристическую и коммерческую недвижимость за счет того же "Росгосстраха" в Сочи, Москве, Нижнем Новгороде.

"Это может означать как желание скорректировать сведения "задним числом" (в распоряжении редакции, впрочем, есть полный пакет оригинальных отчетов Amarege с 2015 по 2023 год), так и желание скрыть российские связи в условиях более пристального внимания к бизнесу со стороны правоохранительных, антикоррупционных органов и местных властей", – говорится в материале.

Журналисты добавляют: недавно формальной совладелицей и директором Amagere стала Деметра Ставрину (Demetra Stavrinou, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ), также тесно связанная с российской страховой, ведь в России госпоже Ставриноу принадлежало ООО "РГС "Недвижимость", которое связывают с управлением имуществом российской государственной ПАО СК "Росгосстрах".

"Деметра Ставрину выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих не просто россиянам, а крупным олигархам, которые находятся под санкциями за содействие путинскому режиму. На несколько возглавляемых Ставрину компаний прямо наложены санкции, из-за чего она сама оказалась в международном реестре OpenSanctions. По крайней мере две фирмы, возглавляемые Деметрой Ставриноу, находятся под санкциями в Украине: они связаны с владельцами "Альфа-группы", на которых наложены санкции СНБО", – добавляет издание.

Связь Бабича и Костюшко важна также для понимания реальной роли каждой из сторон в ряде преступных схем, в частности, незаконного получения контроля над землями через механизм "восстановления колхозов". СМИ подсчитали, что сумма убытков, нанесенных компанией "Заря" за незаконное пользование участками за 12 лет, может составить около 40 млн грн. Кроме того, компании в Житомирской и Ровенской областях берут в субаренду лесные участки, оформляя их как сельскохозяйственные угодья, что позволяет оформлять льготный экспорт зерновых, легализовать зерно, купленное на "черном рынке", через фиктивные договоры субаренды и последующий экспорт, а также минимизировать налоги.

Согласно инсайдерской информации в правоохранительных органах, в настоящее время Ирина Костюшко активно пытается "уладить" уголовные дела, возбужденные против нее. Источники также утверждают, что в ближайшее время уголовных производств может только прибавиться. Ведь компании Костюшко применяют мошеннические схемы по переоформлению земли и продлению договоров аренды без согласия самих пайщиков. Таких случаев массово зафиксировано по Житомирской области. У людей фактически крадут их земли.

Издание напоминает, что общественные организации неоднократно обращались в правоохранительные органы с призывом рассмотреть вопрос об инициировании наложения санкций как лично на Ирину Костюшко и Павла Бабича, так и на компании, контролируемые ими, из-за фактического экономического сотрудничества и пособничества стране-агрессору.

