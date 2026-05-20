Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и уничтожает мотивацию вступать в войско, - движение 'Честная мобилизация'

Списание из армии главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, которому предъявлено подозрение в мошенничестве и уклонении от мобилизации, дискредитирует ВСУ и стимулирует рост числа уклонистов. Об этом говорится в заявлении движения "Честная мобилизация".

"Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин после трех лет фиктивной службы и уголовного дела за мошенничество и уклонение от мобилизации списался из армии из-за "плохого зрения". Эта новость очень возмутила многих военных и ветеранское сообщество. Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и стимулирует рост числа уклонистов! Такие, как Шабунин, позорят всех, кто получил тяжелое ранение или потерял здоровье, защищая Украину. Ведь после войны шабунины наденут на себя ордена и будут всем рассказывать о своих подвигах. Такие же фейковые, как и их "служба", - говорится в заявлении.

Представители движения "Честная мобилизация" требуют справедливости для военных, которые воюют 5 лет без отдыха, и жесткого наказания для людей вроде Шабунина.

"Движение "Честная мобилизация" требует справедливости для военных, которые пятый год защищают Украину, и жесткого наказания для таких уклонистов, как Шабунин. Пока такие "активисты" покупают себе должности в армии, отсрочки или "непригодность", проблемы в армии и с мобилизацией будут только усугубляться", - заявили представители движения.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по личным делам и посещал заведения общественного питания. При этом он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более чем 224 тысячами гривен государственных средств.

