Из поездки Путина в Пекин можно сделать три ключевых вывода, - CNBC

Провал газовой сделки стал огромным ударом для России и Путина.

Российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с Си Цзиньпином в Пекине заявил о прочной дружбе с Китаем и заключил ряд двусторонних соглашений, однако визит завершился без прорыва в строительстве газопровода, на который рассчитывала Москва.

Как пишет CNBC, из этого визита можно сделать три ключевых вывода, которые свидетельствуют об изменении партнерства, которое все больше склоняется в пользу Пекина.

Незначительный прогресс в газовом соглашении

Двум лидерам не удалось достичь прорыва в вопросе газопровода "Сила Сибири-2", который крайне важен для Москвы, поскольку экспорт российского газа в Европу существенно сократился после вторжения России в Украину в 2022 году.

Видео дня

После саммита пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Пекин и Москва достигли взаимопонимания по ключевым параметрам проекта, но "некоторые нюансы еще предстоит уладить", и четких сроков реализации проекта нет.

"Это огромный удар для России и Путина, которые до визита намекали на то, что прорыв уже близок", – сказал Лайл Моррис, старший научный сотрудник в Институте политических исследований Азиатского общества.

По его словам, Пекин занял жесткую позицию в тот момент, когда Россия потеряла часть рычагов влияния в отношениях с Европейским союзом из-за прекращения поставок газа из Москвы.

"Нельзя приукрашивать ситуацию: Путин был смущен тем, что не смог договориться о строительстве газопровода". – подчеркнул он.

"Непреклонные" связи и заключение сделок

Несмотря на провал газовой сделки, Пекин и Москва подписали масштабный пакет из более чем 40 соглашений в области торговли, образования, технологий, ядерной безопасности и других сферах, что свидетельствует о развитии давних двусторонних связей.

Лидеры двух стран заявили о "непреклонной" связи и пообещали углубить "добрососедство и дружественное сотрудничество", при этом Си Цзиньпин заявил, что двусторонние отношения находятся на "самом высоком уровне в истории".

Китай и Россия также договорились углубить военное доверие и сотрудничество, включая расширение совместных учений, воздушного и морского патрулирования.

Деликатный акт

Визит Путина состоялся вскоре после визита президента США Дональда Трампа, и Пекин оказал российскому лидеру практически идентичный прием: красная ковровая дорожка на взлетной полосе, ряды детей, размахивающих флагами и держащих цветы.

"Была занята очень деликатная, тонкая позиция, призванная обеспечить приблизительное соответствие в отношениях Китая с этими двумя лидерами", – заявил Эван Медейрос, заведующий кафедрой азиатских исследований в Джорджтаунском университете.

По словам Медейроса, для Си Цзиньпина эти два визита подряд подчеркнули его растущую роль в глобальных событиях.

"Си Цзиньпин явно пытается позиционировать Китай как незаменимую внешнюю силу в международной политике", – сказал он, имея в виду множество лидеров из европейских, ближневосточных и африканских стран, посетивших Китай в последние месяцы. Это действительно попытка Китая заявить о себе как о ведущей державе, если не о ведущей державе в мире", – отметил Медейрос.

Визит Путина в Китай - результаты

Россия и Китай подписали декларацию, в которой объявили себя конструктивными силами и заявили о намерении построить новый мировой порядок.

Также СМИ пишут, что в ходе встречи Путин и Си Цзиньпин уже успели обсудить важность окончания войны на Ближнем Востоке, но проигнорировали тему российской агрессии против Украины.

При этом Путин снова не смог получить окончательное согласие Китая на строительство газопровода "Сила Сибири-2", который Москва считает одним из ключевых энергетических проектов.

Вас также могут заинтересовать новости: